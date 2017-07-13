الطقس اليوم حار وغائم ومغبر جزئياً

أبوظبي (وام )

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يسود البلاد اليوم طقس حار إلى شديد الحرارة بوجه عام، غائم جزئياً ومغبر أحياناً، مع فرصة لتكون السحب الركامية على المناطق الشرقية والجنوبية بعد الظهر، قد يصاحبها سقوط بعض الأمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة بوجه عام، تنشط أحياناً على بعض المناطق، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتزداد الرطوبة النسبية خلال الليل والصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية .

حركة الرياح.. جنوبية شرقية - شمالية شرقية /&rlm&rlm 15 - 30 كم/&rlm&rlmساعة، قد تصل إلى 38 كم/&rlm&rlm ساعة أحياناً.

حالة البحر.. خفيف إلى متوسط الموج، وارتفاع الموج من قدم إلى قدمين قرب الساحل، و2 - 4 أقدام بالعمق. وأعلى مد عند الساعة 17:06 مساء، وأدنى جزر عند الساعة 10:14 مساء.