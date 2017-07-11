جهاز يساعد المسنين على صعود السلالم

واشنطن (أ ف ب)

ابتكر باحثون جهازاً للمشي مزوداً بزنبرك يساعد الكبار في السن على صعود السلالم، مخزّناً الطاقة المولّدة من ضغط أجسامهم لدى نزول السلّم، ويستخدمها في توليد قوة دفع أثناء الصعود.

وقال يونغ سيونغ سونغ الأستاذ في جامعة ميسوري، وأحد أصحاب هذا الابتكار، «الحلول الموجودة حالياً للأشخاص المعوّقين أو الكبار في السن ليست عملية، لأن من المستحيل أو من المكلف جداً وضع مصعد أو سلم متحرك في منازلهم».

وأضاف «وجود جهاز رخيص الثمن يخزّن الطاقة ويطلقها مجدداً، يمكن أن يكون وسيلة لهؤلاء الأشخاص، ليكونوا قادرين على الحركة بمفردهم ولتجنب وضعهم في دور للعجزة».. ويخفف هذا الجهاز 37% من الطاقة المطلوب بذلها لصعود السلالم.

وحين ينزل الشخص على السلم، ينطوي الجهاز ببطء تحت وزن الجسم، مخزناً الطاقة المولدة من هذه الحركة.