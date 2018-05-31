زيدان.. وداعاً مدريد

برشلونة (د ب أ)

فجر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مفاجأة من العيار الثقيل وأعلن استقالته من منصب المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، وذلك بعد أيام قليلة من قيادة الفريق للتتويج بدوري أبطال أوروبا للموسم الثالث على التوالي. وكان زيدان قد تولى تدريب الريال في يناير 2016 عقب إقالة رافاييل بينيتيز، قد حقق مع الملكي إنجازاً غير مسبوق حيث بات أول مدرب في تاريخ دوري الأبطال يقود فريقا للفوز باللقب في ثلاثة مواسم، وقد عزز الريال رقمه القياسي في عدد مرات التتويج بدوري الأبطال، حيث رفع رصيده إلى 13 لقباً. وقال زيدان: «قررت عدم الاستمرار للعام المقبل في تدريب ريال مدريد، إنها اللحظة المناسبة للجميع، ربما يبدو الأمر غريباً ولكن هذا القرار كان يجب أن يتخذ لمصلحة الجميع، اللاعبين والنادي وأنا».

وخلال مسيرته التدريبية، توج زيدان «45 عاما» حتى الآن بتسعة ألقاب من بينها ثنائية الدوري الإسباني ودوري الأبطال في موسم 2016 -‏ 2017.

واعترف زيدان، الذي كان عقده يمتد مع ريال مدريد حتى 2020، أن قراره جاء في «لحظة غريبة بعض الشيء، ولكن كان علي أن أقوم بهذا من أجل الجميع، هذا الفريق يجب عليه أن يستمر في تحقيق الفوز، وهو يحتاج إلى تغيير ما من أجل هذا».

وأوضح المدرب الفرنسي أن ريال مدريد يحتاج إلى «خطاب جديد وأسلوب عمل مختلف»، ولذلك اتخذت هذا القرار، أحب هذا النادي كثيراً».

ورافق زيدان في المؤتمر الصحفي فلورينتينو بيريز، رئيس النادي الملكي، الذي اعترف بانه تفاجأ من قرار زيدان الذي أخبره به أمس الأول.

وقال بيريز: «كل ما يمكنني قوله إنني بجانبه، لقد كان قراراً غير متوقع على الإطلاق، إنه يوم حزين بالنسبة لي ولكل من يعملون في هذا النادي».

وأضاف: «عندما يتخذ زيدان قراراً ما فالشيء الوحيد الذي علينا أن نقوم به هو احترامه، لقد تسبب لي هذا القرار في صدمة كبيرة، هنا بيته وعائلته، المرء لا يمكن أن يكون مستعداً لتلقي خبراً مثل هذا».