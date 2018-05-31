صربيا.. ماض عريق وهوية مفقودة

يعد المنتخب الصربي أحد المنتخبات المثيرة للجدل خلال مشاركته في مونديال روسيا 2018، حيث إنه منذ انفصال صربيا عن يوغوسلافيا لم يحقق نتائج لافتة، والغريب في الأمر أن المنتخب الصربي شارك بثلاثة مسميات في تاريخ كأس العالم، ومنها يوغسلافيا التي كان اسمها كبيراً في كرة القدم العالمية حتى آخر مشاركة في 98 بهذا الاسم، قبل أن يختفي من خريطة العالم، ويعود المنتخب بمسمى جديد في كأس العالم 2006 باسم صربيا والجبل الأسود، الدولتين اللتين اتحدتا في ذلك الوقت قبل أن يتم فض هذا الاتحاد في 2007، لتشارك صربيا في نسخة 2010 باسم صربيا فقط.

المنتخب الصربي يوجد في المجموعة التي تضم البرازيل وكوستاريكا وسويسرا، ويأمل في إعادة ماضيه وتاريخه العريق في خمسينيات القرن الماضي، للبحث عن هويته المفقودة عندما حقق نتائج باهرة وكان ضيفاً ثقيلاً على البطولة.

شارك المنتخب الصربي بجميع مسمياته في 11 بطولة، وكانت أبرز نتائجه هي الحصول على المركز الرابع في النسخة الأولى عام 1930 وفي مونديال 1962، فيما تأهل إلى ربع نهائي البطولة 3 مرات وخرج من دور الـ 16 مرة واحدة، وخرج من دور المجموعات 4 مرات كان آخرها في مونديال جنوب أفريقيا عام 2010 وهي المشاركة الأخيرة بالنسبة للمنتخب الصربي، خاض المنتخب طوال مشاركاته 43 مباراة، حقق الفوز في 17 منها والتعادل في 8 مباريات، وتعرض للخسارة في 18 مباراة، وسجل 64 هدفاً، واستقبلت شباكه 59 هدفاً.

خاضت صربيا تصفيات التأهل لقارة أوروبا في ظل منافسة قوية مع المنتخب الإيرلندي الذي قاتل حتى النهاية ليتأهل إلى الملحق المؤهل للنهائيات بفارق نقطتين فقط، حيث نجح منتخب صربيا في الفوز بالمواجهة الحاسمة بين المنتخبين قبل جولتين من الختام، جمع منتخب الصرب 21 نقطة من خلال 10 مباريات خاضها في التصفيات ضمن المجموعة الرابعة، التي ضمته بجانب إيرلندا ويلز والنمسا وجورجيا ومولدوفا، وحقق الفوز في 6 مباريات، وتعادل في 3 مباريات وتعرض للخسارة في مباراة وحيدة، سجل 20 هدفاً واستقبلت شباكه 10 أهداف.

بطاقة المنتخب: