جون تيري يترك أستون فيلا

لندن (أ ف ب)

أعلن أسطورة تشيلسي المدافع الدولي الانجليزي السابق جون تيري ترك أستون فيلا من الدرجة الإنجليزية الأولى في كرة القدم (الدرجة الثانية عمليا) بنهاية عقد العام الواحد الذي كان يربط بينهما.

وقال تيري: «سأتذكر الوقت الذي أمضيته هنا وسأتذكر إلى أي درجة كنا قريبين من تحقيق هدفنا» في إشارة إلى خوض الفريق للأدوار الإقصائية المؤهلة إلى الدوري الممتاز حيث خسر المباراة النهائية أمام فولهام.

وأضاف اللاعب البالغ 37 عاما «بذلت كل ما في وسعي هذا العام على أرضية الملعب وخارجها ومازلت أعاني بسبب عدم نجاحنا في العودة إلى الدوري الممتاز، الذي ينتمي إليه هذا النادي بنسبة 100%» دون أن يكشف عما إذا كان سيواصل مسيرته الكروية أو سيعتزل اللعب.

وفشل أستون فيلا الذي هبط إلى الدرجة الأولى موسم 2015-2016، في العودة إلى الدوري الممتاز على الرغم من شرائه من قبل رجل الأعمال الصيني طوني جيا، وبعد عامين من الاستثمارات في النادي الممثل لمدينة برمنجهام، سيكون الأخير مطالبا بتقليص صفوفه هذا الموسم ليكون ضمن إطار اللعب المالي النظيف.

ودافع تيري عن ألوان تشيلسي لمدة 22 عاما توج معه خلالها على الخصوص بدوري أبطال أوروبا (2012) والدوري الأوروبي «يوروبا ليج» (2013) و5 ألقاب في الدوري الانجليزي (2005 و2006 و2010 و2015 و2016) و4 ألقاب في كأس إنجلترا (2007 و2009 و2010 و2012) و3 في كأس الرابطة (2005 و2007 و2015).