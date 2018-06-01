كوسكلنكو بطل الشطرنج الخاطف في رأس الخيمة

رأس الخيمة (الاتحاد)

توج الإسباني فيكتور كوسكلنكو بلقب بطولة رأس الخيمة للشطرنج الخاطف بالنظام السويسري من 7 جولات، والتي أقيمت أمس الأول في نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج، بمشاركة 40 لاعباً ولاعبة من الفئات المختلفة، وحل المصري فؤاد الطاهر وصيفاً، ثم اليمني بشير القديمي ثالثاً، وجاء الفلبيني مورتل مرلون رابعاً، والمصري عبد الحميد عرفان خامساً. وحصل أحمد جودة على جائزة أفضل لاعب في البطولة تحت 10 سنوات، ونالت حور ناصر جائزة أفضل لاعبة من النادي تحت 8 سنوات، وحصدت دلال إبراهيم جائزة أفضل لاعبة تحت 10 سنوات، ونالت الغلا على جابر أفضل لاعبة من النادي تحت 8 سنوات.

وحضر سالم راشد المفتول، رئيس نادي رأس الخيمة لأصحاب الهمم، انطلاق البطولة، إلى جانب حصة بن شكر رئيسة نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج وانتصار الزعابي، مسؤولة اللجنة الإعلامية في نادي فتيات رأس الخيمة للشطرنج وأولياء الأمور.