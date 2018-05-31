«رودريجيز» يطارد لقب نهائيات دبي لمحترفي الإسكواش

دبي (الاتحاد)

يعود لاعب الإسكواش الكولومبي ميجويل أنجل رودريجيز، المصنف 14 عالمياً، إلى دبي، للمشاركة في نهائيات بطولات أتكو العالمية لمحترفي الإسكواش، التي تقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، ويستضيفها نادي الإمارات للجولف خلال الفترة من 5 إلى 9 يونيو.

ويشارك رودريجيز «32 عاماً» في نهائيات دبي بمعنويات مرتفعة عقب الأداء العالي، الذي قدمه أخيراً وتوجه بانتزاع أول لقب له في إحدى بطولات السلسلة العالمية، وهي بطولة علام البريطانية المفتوحة، عقب إنزاله الهزيمة بالمصري محمد الشوربجي، المصنف الأول عالمياً، وبذلك أصبح رودريجيز أول لاعب إسكواش من جنوب أفريقيا يفوز بإحدى بطولات السلسلة، وتعد هذه المشاركة الثانية له في دبي، بعد ظهوره الأول قبل سنتين في نهائيات دبي التي أقيمت في حديقة برج خليفة. وعبر الكولومبي عن اعتزازه بالمشاركة بهذا الحدث، قائلاً: إنه لأمر رائع، فعندما كنت صغيراً أردت أن ألعب في البطولة، وأن أشارك في نهائيات السلسلة العالمية، وأضاف: أنا في غاية السعادة والفخر بهذه المشاركة، لم يكن الأمر سهلاً في مواجهة نك ماثيو وعمر مسعد، وكان على انتظار بقية النتائج أيضاً، ولكن نجحت في آخر المطاف.

ويتنافس في نهائيات السلسلة العالمية المصنفين الثمانية الأوائل «رجال وسيدات» على سلم الترتيب العام للسلسلة، الذين حصدوا العدد الأكبر من النقاط في بطولات الحدث المؤهلة لموسم 2017/ 18. وتقام النهائيات وفق نظام الأشواط الثلاثة خلال تصفيات المجموعات، ونظام الأشواط الخمسة في نصف النهائي والنهائي.

وأشاد رودريجيز بالنظام المتبع في نهائيات دبي، مؤكداً أنه بحاجة إلى نظام الخمسة أشواط في بطولات السلسلة العالمية، وقال: الإسكواش يعتمد على القوة والتكيف، وهذا أمر صعب، ولهذا السبب لا نستطيع الانتقال إلى نظام الأشواط الثلاثة لأن المباراة ستكون قصيرة جداً، وأحياناً عندما تكون النتيجة 2-0 تبقى فرصة الفوز سانحة، ولكن في دبي الأمر مختلف ونظام المنافسة ممتاز لمباريات الأشواط الثلاثة، إذ أن البطولة ختامية ولا تحتاج إلى نقاط، وتعد بمثابة مكافأة لمتصدري التصنيف الثمانية الذين تأهلوا إلى البطولة، وأنا سعيد بعودتي إلى دبي مجدداً.

ويواجه رودريجيز الذي أوقعته القرعة في المجموعة «A» بطل العالم محمد الشوربجي في اليوم الأول، ويقام نصف النهائي والنهائي يومي 8 و9 يونيو.