«السوبر» مسك ختام بطولة «استاد هزاع»

العين (الاتحاد)

يسدل الستار مساء اليوم على بطولة استاد هزاع بن زايد الرمضانية، بمباراة تجمع بطل فئة الجماهير فريق الجزيرة مع فريق جفرا للمقاولات بطل فئة المؤسسات على كأس السوبر.

وكانت البطولة قد انطلقت في الثالث من رمضان بمشاركة 16 فريقاً، بمجموع جوائز تفوق الـ 100 ألف درهم، وتم تقسيم الفرق لفئتين فئة المؤسسات وفئة الجماهير، وتنافسوا على مدار أسبوعين، من خلال 4 مجموعات، وشارك فيها أكثر من 160 لاعباً من المواطنين والجنسيات الأخرى التي مثلتها فرق الجاليات، وأظهروا مستوى مشرفاً في مباريات البطولة التي لم تشهد حالة طرد في جميع المباريات.

ويحصل الفريق الفائز ببطولة السوبر على جائزة مالية قدرها 20 ألف درهم، بالإضافة إلى 15 ألف درهم نظير إحرازه لقب الفئة التي تنافس فيها، كما سيتم تكريم أفضل لاعب للفئتين بجانب الهداف، وأفضل حارس مرمى بجانب تكريم أصحاب المراكز الثانية.

وكان الجزيرة قد بدأ مشواره في دور المجموعات بتصدر مجموعته، بتعادلين مع الخليف بهدف لكل والحزم سلبياً، وفاز على الزعيم بثلاثة أهداف، وفي دور نصف النهائي حقق المفاجأة، وفاز على الجالية المغربية بركلات الترجيح، وفي المباراة النهائية اصطدم بثاني مجموعته فريق الزعيم، وكرر عليه الفوز في النهائي بهدفين مقابل هدف ليتوج بطلاً لفئة الجماهير.

وحل الطرف الثاني جفرا للمقاولات، ثانياً في مجموعته، بفوز على فريق نادي العين بهدفين مقابل هدف، وخسر من مستشفى توام بثلاثية نظيفة، وتعادل مع شرطة العين بهدف لكل فريق، وفي نصف النهائي، استطاع التغلب على أحد الفرق المرشحة للقب فريق تدوير بثلاثية نظيفة، وفي نهائي فئة المؤسسات استطاع أن يكمل مسيرته ومفاجأته في البطولة بالفوز على فريق مستشفى توام بهدفين مقابل هدف.