نجاح النسخة الرابعة لبطولة فاطمة بنت مبارك الرمضانية للسيدات

أبوظبي (الاتحاد)

حققت بطولة فاطمة بنت مبارك الرمضانية للسيدات، والتي أقيمت في نسختها الرابعة بتنظيم أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وبالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، نجاحاً كبيراً، حيث شهدت مشاركة واسعة وفاعلة في بطولتين لكرة الطائرة وكرة القدم، بالإضافة إلى التحدي الرمضاني الذي شهد إقبالاً من السيدات من مختلف الأعمار والخلفيات في منافسات شائقة، تنوعت بين شد الحبل، ضربات حرة لكرة السلة، ضربات جزاء لكرة القدم، والركض، بالإضافة إلى تمرينات تحدي في اللياقة البدنية.

وأقيمت المنافسات جميعها في نادي أبوظبي للسيدات خلال أول أسبوعين من شهر رمضان المبارك.

واستجابت البطولة التي كانت في السابق مخصصة لموظفات الهيئات الحكومية، لطلب العديد من السيدات والفتيات، وفتحت أبواب التسجيل للجميع هذا العام، ما جعل الإقبال على المشاركة مضاعفاً.

وضمت منافسات كرة الطائرة 12 فريقاً فاز فيها فريق «الجوهرة» بالمركز الأول وجائزة قدرها 10 آلاف درهم، وحاز المركز الثاني فريق «أدنوك»، ونال جائزة قدرها 7 آلاف درهم، فيما حل في المركز الثالث، فريق «ستارز»، وحصد جائزة قدرها 5 آلاف درهم. وجاء تتويج الجوهرة بعد منافسات قوية قدمت فيها جميع الفرق أداءً فاق التوقعات، نظراً لكون أغلب المشاركات من الهواة، ولا ينتمين لأي أندية محترفة.