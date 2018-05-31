البريكي بطل رماية الرجال.. وشيرينا تعانق ذهب السيدات

محمد سيد أحمد - علي الزعابي

حلق محمد مبارك البريكي وشيرينا البلوشي ونايف الكثيري بألقاب الرجال والسيدات والناشئين لمسابقة الرماية في بطولة زايد الرياضية الرمضانية التي تقام برعاية منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وينظمها نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، تختتم فعالياتها بعد غد الأحد.

وجاء ختام بطولة الرماية أمس الأول بمنافسات 20 مترا مسدس كركال، وأقيم نهائي الرجال والسيدات والناشئين، بحضور عبد الله الجعبري رئيس إدارة شركة الرماية الدولية وسالم الصابري عضو مجلس إدارة الشركة وعبيد المزروعي رئيس نادي كراكال للرماية في نادي ضباط القوات المسلحة، والذين توجوا الفائزين في جميع الفئات.

وشهد اليوم الختامي إثارة كبيرة حيث حسم بطولات الرماية الثلاث بعد الوصول إلى دور إضافي وفاصل لتحديد بعض مراكز المقدمة، وهو ما يعكس قوة المنافسة بين جميع المتسابقين في جميع الفئات.

ونال محمد مبارك البريكي لقب الرجال بعد أن حقق 96 نقطة ليتوج بالميدالية الذهبية متفوقاً على ياسر سالم الأميري الذي حل ثانياً وتوج بالميدالية الفضية، واستمرت المنافسة بين الأميري والبريكي منذ بداية الدور الأول قبل أن يتمكن البريكي من حسمها في النهائي وسبق للبريكي أن توج باللقب نفسه قبل عامين، وحقق المركز الثاني في العام الماضي، وفي الفئة نفسها حسم الدور الفاصل المنافسة على المركز الثالث بين علي القبيسي وحميد عبد الله المزروعي وخالد حامد المنهالي الذي تساوى في النقاط «94 نقطة»، قبل أن يحسمه المنهالي وينال الميدالية البرونزية.