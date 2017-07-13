أميركيون أفشلوا هجوماً على قطار.. يؤدون شخصياتهم الحقيقية في فيلم

سيؤدي ثلاثة أميركيين يعتبرون أبطالًا، لأنهم أفشلوا هجوماً شنه متشدد في قطار بين أمستردام وباريس في العام 2015، شخصياتهم نفسها في فيلم للمخرج كلينت إيستوود، بحسب ما أعلنت شركة «وارنر بروذيرز بيكتشرز».
ويحمل الفيلم الطويل للمخرج والممثل الأميركي اسم «ذي 15,17 تو باريس»، وهو مقتبس عن كتاب نشر في العام 2016،عن الأميركيين الثلاثة الذين سيشاركون في التمثيل مع جينا فيشر وجودي غرير وآخرين.
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واعتبر الأميركيون الثلاثة أبطالاً في العالم، ونالوا وسام الشرف الفرنسي.
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لكنها المرة الأولى التي يوكل فيها كلينت إيستوود الدور إلى الشخص نفسه الذي كان بطل التجربة في الواقع.