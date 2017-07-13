نيويورك تضع خطة متكاملة لمحاربة الجرذان

أ ف ب

تهدف بلدية نيويورك إلى حرمان الجرذان من الأكل معلنة خطة تستهدف ثلاثة أحياء تعاني من انتشارها، لتحسين إدارة النفايات المصدر الرئيسي لقوت القوارض النيويوركية.



وتوجد هذه القوارض في المدينة منذ منتصف القرن الثامن عشر ويقدر عددها بمليونين على ما أظهرت دراسة نشرها العام 2014 معد لاطروحة دكتوراه في جامعة كولومبيا.



وستخصص البلدية 32 مليون دولار لهذه الخطة الجديدة التي تركز على ثلاثة أحياء تنتشر فيها الجرذان أكثر من غيرها أي جادة "غراند كونكورس" في برونكس وهي منطقة تشمل "تشاينا تاون" و"ايست فيلدج" و"لوير ايست سايد" في مانهاتن فضلا عن حي بوشويك وبيدفورد-ستافيسنت شمال غرب بروكلين.



وتقوم الخطة خصوصا على إعادة النظر في إدارة النفايات التي هي مصدر أساسي لتكاثر الجرذان في عاصمة الولايات المتحدة المالية.

وتترك المتاجر والمطاعم والمكاتب والشقق السكنية يوميا آلاف أكياس النفايات على الرصيف خلال ساعات طويلة.

