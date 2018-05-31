مديرة مجلس الأعمال الفرنسي لـ «الاتحاد»: احتضان الإمارات للتنوع يرسخ جاذبيتها للأعمال والمستثمرين

مصطفى عبد العظيم (دبي)

بلغ حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا خلال العام 2017 نحو 19.5 مليار درهم (4.5 مليار يورو) وفقاً لمديرة عام مجلس الأعمال الفرنسي، أنياس لوبيز كروز، التي نوهت بالبيئة الاستثمارية في الإمارات بفضل ما تتمتع به من مقومات وما توفره من فرص واعدة للمستثمرين، واحتضانها للتنوع الذي يسهم بشكل كبير في تعزيز جاذبيتها الاستثمارية.

وأوضحت مديرة المجلس، أن دولة الإمارات نجحت خلال السنوات الماضية في توفير بيئة أعمال جاذبة للشركات من كافة أنحاء العالم وخاصة الشركات الفرنسية التي وجدت فيها فرصة مثالية للتوسع والنمو والولوج إلى أسواق منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى ما تتمتع به من بيئة تنظيمية وتشريعية عالمية وبنية تحتية تتفوق على العديد من البلدان الأخرى في المنطقة والعالم، فضلاً عما تتمتع به من مقومات الأمن والاستقرار. وقالت كروز في حوار مع «الاتحاد»، إن البيئة الداعمة للأعمال في الإمارات، أسهمت في استقطاب نحو 700 شركة فرنسية للعمل والاستثمار في مختلف المجالات، لتصبح فرنسا ثالث مستثمر في دولة الإمارات، في الوقت الذي تعد فيه الإمارات ثاني أكبر سوق للصادرات الفرنسية ضمن دول مجلس التعاون الخليجي بإجمالي قيمة صادرات بلغت 3.4 مليار يورو مقابل 1.1 مليار يورو للواردات.

وفيما يتعلق بدور مجلس الأعمال الفرنسي في دعم التعاون الفرنسي-الخليجي في مجالات التجارة والاستثمار على مدى العقود الثلاثة الماضية، أوضحت كروز أن المجلس يساهم في دعم التعاون الفرنسي الإماراتي عبر تنظيمه عددا من اللقاءات والمؤتمرات الهامة في مجال الأعمال والاقتصاد، ومنها المنتدى الاقتصادي الإماراتي – الفرنسي الأول، الذي تم تنظيمه مع غرفة دبي بحضور الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، في نوفمبر 2017، وتم التوقيع خلاله على عدد من مذكرات تفاهم بين الكيانات الإماراتية والفرنسية.

وأشارت إلى أن المجلس قام مؤخرا بتنظيم مؤتمر قمة للأعمال مع هيئة الطرق والمواصلات لتوقيع مذكرة تفاهم لتبادل المعلومات بين بلدية ليون وهيئة الطرق والمواصلات، لافتة إلى أن المجلس يعمل على دعم الشركات الفرنسية لإقامة أعمالها في دولة الإمارات العربية المتحدة.