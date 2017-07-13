جداريات عجمان تبرز تاريخ الإمارة العريق

عجمان (وام)

تبرز جداريات عجمان - التي يشارك في رسمها 7 فنانين عالميين ومحليين - تاريخ الإمارة العريق وهويتها الأصيلة ونواحي الحياة فيها. ويضفي مشروع جداريات عجمان - الذي أنجزت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان 80% منه حتى الآن - لمسات جمالية في شوارع الإمارة وعلى مبانيها بمناطقها كافة. وأكد سعادة عبد الرحمن محمد النعيمي، مدير عام الدائرة، أن المشروع أطلق تحت رعاية كريمة وبدعم كبير من الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس الدائرة لحرصه على تبني المشاريع المبتكرة كافة التي تصنع بصمة مميزة للإمارة وتعكس الصورة الإيجابية لها، والتي تؤهلها لتكون إحدى أهم المدن السياحية في العالم.

وأوضح أن 7 فنانين عالميين ومحليين أسهموا في إنجاح هذا المشروع، وهم الفنان الفرنسي شكتو والفنان العالمي السيد والفنان رامي الزغوي والفنان ضياء علام والفنانة فاطمة آل علي والفنان ماجد أحمد والفنانة جوليا بالتعاون مع شركة نحت للتصميم.. منوها إلى أن الفريق المشرف على المشروع وضع خطة دقيقة لاختيار نوعية جداريات مميزة.

وأشار النعيمي إلى أن الإمارة استطاعت إنجاز أول رسمة ثلاثية الأبعاد رسمت على واجهة مبنى بالكامل في منطقة النخيل بعجمان لتكون أكبر لوحة من نوعها على مستوى دولة الإمارات، وهي عبارة عن اسم عجمان باللغة الإنجليزية حيث نجح الفنان الفرنسي شكتو في إتمام هذه الرسمة المميزة بأسلوب غير تقليدي وفي مدة زمنية قياسية تحدى فيها عنصر الوقت لتخرج هذه اللوحة بأفضل حلة ممكنة وتجذب أنظار الجميع اليها ليستمتعوا بألوانها الجذابة وشكلها المميز.

من جانبه أوضح الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة رئيس فريق مشروع جداريات عجمان، أن المشروع هو جزء من مشروع نبض عجمان الذي يهدف لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز معايير وجودة الحياة في الإمارة.

وبين أن المشروع يسير وفق الخطة الزمنية الموضوعة له حيث تمكن الفنان رامي الزغوي من إتمام لوحة خيل سكيب لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، الذي يعد أجمل الخيول على مستوى العالم وأبرز خيول مربط عجمان، والذي استطاع تحقيق إنجازات عالمية في عدة بطولات مهمة.

ونوه المهيري إلى أن الفنان العالمي "السيد" أنجز تحفة فريدة رسمت باستخدام الخط العربي لتتضمن مقولة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه" التي ألقاها خلال كلمته "رحمه الله" بمناسبة يوم البيئة الوطني الأول 1998 والتي قال فيها "لقد عاش آباؤنا وأجدادنا على هذه الأرض وتعايشوا مع بيئتها في البر والبحر وأدركوا بالفطرة وبالحس المرهف الحاجة للمحافظة عليها وأن يأخذوا منها قدر احتياجهم فقط ويتركوا فيها ما تجد فيه الأجيال القادمة مصدرا للخير ونبعا للعطاء".

وأوضح المهيري أن فريق العمل ركز على اللوحات التي تشمل المواضيع المهمة وتعزز الوعي وتغرس الثقافة الإيجابية في سكان الإمارة وزوارها. وأفاد أن الفنان ضياء علام أنجز جدارية مميزة على شكل دوامة تشكلت من حروف كلمات قصيدة طاقة الإيجاب لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، والتي تحث على التحلي بالإيجابية في كل وقت وتعزز قوة العزم والأمل والرجاء وتدعو للعمل وتبين جزاءه عند الله تعالى.

ونوه إلى أن الفنانين سيعملون على إنجاز اللوحات المتبقية كافة خلال الأيام القليلة المقبلة لتقديم رؤية مميزة عن إمارة عجمان، حيث ستعمل الفنانة فاطمة آل علي على إنجاز لوحة تعبر عن الألعاب الشعبية، فيما سيسعى الفنان ماجد أحمد لإتمام جدارياته التي تعبر عن هوية الإمارة والتي سترسم على أعمدة جسر الشيخ حميد وستتضمن عبارات وطنية، فيما ستنجز الفنانة جوليا جدارية بأسلوبها الخاص باستخدام الألوان المبهجة، مؤكدا أن المشروع سينجز بالكامل في نهاية شهر يوليو الجاري.