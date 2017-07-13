هنادي الهاشمي ترفع علم الإمارات فوق جبل دينالي

هالة الخياط (أبوظبي)
نجحت الإماراتية هنادي الهاشمي في الوصول إلى «قمة دينالي»، أعلى جبل في أميركا الشمالية، خلال رحلة استمرت 18 يوماً، لتكون بذلك أول إماراتية تصل إلى قمة هذا الجبل، وترفع عليها علم الإمارات.
قطعت هنادي الهاشمي، في يونيو من هذا العام، رحلة إلى ألاسكا في أميركا الشمالية لتسلق جبل دينالي، الذي يبلغ ارتفاعه 6.190 متر فوق مستوى سطح البحر، ويعتبر واحداً من أعلى سبع قمم بالعالم، ويشتهر بالظروف الجوية غير المستقرة، وأجواء باردة وجافة ورطبة، مصحوبة بالرياح وآثار الصقيع.
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وعن تفاصيل الرحلة، أوضحت الهاشمي، موظفة بإحدى الشركات العقارية بأبوظبي، أن رحلتها بدأت من مدينة ألاسكا، حيث تم الاجتماع مع المرشدين وأعضاء الفريق الآخرين لمناقشة التوقعات وإرشادات السلامة أثناء الرحلة. وأيضاً لتجميع وجبات الغداء والوجبات الخفيفة اليومية الشخصية للرحلة، كما تم إجراء فحص للعتاد للتأكد من أن لدى الفريق كل ما يحتاجون إليه، موضحة أن الرحلة استغرقت 15 يوماً للوصول إلى القمة، وثلاثة أيام تم قضاؤها أسفل الجبل استعداداً للرحلة، وكان على المتسلقين ربط حبل بين بعضهم والبعض الآخر، تجنباً للسقوط.
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وأشارت إلى أنها تخطط حالياً لتسلق قمة «فينسون ماسيف»، وهي أعلى قمة في القارة القطبية الجنوبية، بارتفاع 4892 متراً.