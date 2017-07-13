هنادي الهاشمي ترفع علم الإمارات فوق جبل دينالي

هالة الخياط (أبوظبي)

نجحت الإماراتية هنادي الهاشمي في الوصول إلى «قمة دينالي»، أعلى جبل في أميركا الشمالية، خلال رحلة استمرت 18 يوماً، لتكون بذلك أول إماراتية تصل إلى قمة هذا الجبل، وترفع عليها علم الإمارات.

قطعت هنادي الهاشمي، في يونيو من هذا العام، رحلة إلى ألاسكا في أميركا الشمالية لتسلق جبل دينالي، الذي يبلغ ارتفاعه 6.190 متر فوق مستوى سطح البحر، ويعتبر واحداً من أعلى سبع قمم بالعالم، ويشتهر بالظروف الجوية غير المستقرة، وأجواء باردة وجافة ورطبة، مصحوبة بالرياح وآثار الصقيع.

قالت هنادي الهاشمي: «إن رغبتي في تسلق جبل دينالي ما هي إلا وسيلة للتعبير عن امتناني وشكري العميق لدولتي الإمارات، وجزء بسيط لرد الجميل لقيادتنا الرشيدة التي لطالما حرصت على تقديم كل أشكال الدعم لترجمة طموحاتنا إلى حقيقة على أرض الواقع، لذا قررت أن أرفع علم الإمارات فوق أعلى قمم العالم».

وعن تفاصيل الرحلة، أوضحت الهاشمي، موظفة بإحدى الشركات العقارية بأبوظبي، أن رحلتها بدأت من مدينة ألاسكا، حيث تم الاجتماع مع المرشدين وأعضاء الفريق الآخرين لمناقشة التوقعات وإرشادات السلامة أثناء الرحلة. وأيضاً لتجميع وجبات الغداء والوجبات الخفيفة اليومية الشخصية للرحلة، كما تم إجراء فحص للعتاد للتأكد من أن لدى الفريق كل ما يحتاجون إليه، موضحة أن الرحلة استغرقت 15 يوماً للوصول إلى القمة، وثلاثة أيام تم قضاؤها أسفل الجبل استعداداً للرحلة، وكان على المتسلقين ربط حبل بين بعضهم والبعض الآخر، تجنباً للسقوط.

وأفادت الهاشمي أن فترة التدريب استغرقت 5 أشهر، وتضمنت صعود الدرج، وسحب الإطارات في الصحراء، وحمل 20 كجم على الظهر، وتسلق بعض الجبال، ورفع الأثقال، ركوب الدراجات والسباحة والجري والمشي لمسافات طويلة.

وأشارت إلى أنها تخطط حالياً لتسلق قمة «فينسون ماسيف»، وهي أعلى قمة في القارة القطبية الجنوبية، بارتفاع 4892 متراً.