محفزات جديدة تدعم الأسهم المحلية.. والسيولة تقفز إلى 1.3 مليار درهم

حاتم فاروق (أبوظبي)

اختتمت الأسهم المحلية تداولات شهر مايو الحالي على ارتفاعات قوية مدعومة بزخم شرائي، وذلك تفاعلا مع قرارات ومحفزات اقتصادية جديدة تتعلق بإعفاء الشركات من دفع رسوم تأخير التراخيص التجارية.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية، خلال جلسة تعاملات أمس، نحو 1.3 مليار درهم، بعدما تم التعامل مع أكثر من 740.8 مليون سهم، من خلال تنفيذ 9275 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 61 شركة مدرجة، ارتفعت منها 30 سهماً، فيما تراجعت أسعار 19 سهماً، وظلت أسعار 12 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، على ارتفاع بلغت نسبته 1.05%، ليغلق عند مستوى 4605 نقاط، متأثراً بعمليات شراء طالت الأسهم البنكية بقيادة سهمي «اتصالات» و«أبوظبي الأول»، بعدما تم التعامل على أكثر من 185.5 مليون سهم، بقيمة بلغت 434.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 4059 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفعت منها 16 سهماً، فيما تراجعت أسعار 6 أسهم، وظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

كما شهد مؤشر سوق دبي المالي، خلال جلسة تعاملات أمس، عمليات شراء على عدد من الأسهم القيادية المنتقاة، ومنها سهما «دبي الإسلامي» و«إعمار»، ليغلق على ارتفاع بنسبة 1.89% عند مستوى 2964 نقطة، بعدما تم التعامل على أكثر من 555.3 مليون سهم، بقيمة بلغت 902.8 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5216 صفقة، حيث تم التداول على أسهم 35 شركة مدرجة، ارتفعت منها 14 سهماً، فيما تراجعت أسعار 13 سهماً، بينما ظلت أسعار 8 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وقال جمال عجاج مدير عام في شركة «الشرهان» للأسهم والسندات: «إن القرارات الاقتصادية الصادرة عن دوائر التنمية الاقتصادية في دبي وأبوظبي بخصوص إعفاء الشركات من رسوم تأخير إصدار التراخيص التجارية، ساهمت بشكل كبير في دعم الحالة النفسية للمستثمرين مما زادت من وتيرة السيولة التي تجاوزت حاجز المليار درهم، نتيجة الدخول المؤسساتي والأجنبي.

وأضاف «عمليات الشراء التي طالت عدداً من الأسهم القيادية، ساهمت بشكل كبير في دعم المؤشرات لتخطي مستويات مقاومة جديدة، متوقعاً استمرار دخول السيولة الجديدة بسوق دبي وأبوظبي مع زيادة جاذبية الأسهم المحلية في وقت يتم فيه الإعلان عن أخبار إيجابية وصفقات تجريها الشركات المساهمة المدرجة بالأسواق.

وفي سوق أبوظبي ، تصدر سهم «دانة غاز» مقدمة الأسهم النشطة بالكمية، بعدما تم التعامل على أكثر من 84.7 مليون سهم، ليغلق منخفضاً عند سعر 1.08 درهم، خاسراً 3 فلوس عن الإغلاق السابق.