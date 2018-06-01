«الإمارات للاستثمار» مستشار مالي لصفقة بيع «كونتري هيل»

دبي (الاتحاد)

أعلن بنك الإمارات للاستثمار أمس عن قيامه بدور المستشار المالي في صفقة بيع حصة مسيطرة في شركة «كونتري هيل إنترناشيونال» لصندوق الغذاء الياباني الخليجي، الذي يمتلكه مجموعة من المستثمرين بينهم «بنك ميزوهو» و«بنك نورينشوكين».وتولّت شركة بيكر وماكنزي حبيب الملا دور المستشار القانوني لشركة «كونتري هيل إنترناشيونال» في هذه الصفقة.

وقال حسام قطيفان، المدير التنفيذي، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية لدى بنك الإمارات للاستثمار: «يمثّل اختيارنا كمستشار مالي لهذه الصفقة إنجازاً جديداً يُحسب لفريق المصرفية الاستثمارية للبنك ضمن قطاع الأغذية والمشروبات.