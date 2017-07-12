مؤتمر الشباب العربي يدعو لحماية اللاجئين

جمال إبراهيم (عمّان)
أوصى المشاركون في ختام أعمال مؤتمر الشباب العربي الدولي 36 في عمّان أمس بتعزيز التعاون بين الدول لحماية اللاجئين والمشردين ودعمهم للحصول على حياة كريمة وضمان العدالة واحترام التنوع الثقافي والتسامح.
وشددوا على ضرورة إشراك الشباب في عمليات صنع القرار وبناء السلام.
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وأكدت توصيات المشاركين التي سترفع إلى هيئة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة اليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان والمؤسسات والجهات ذات العلاقة: «أهمية إشراك الشباب في عمليات صنع القرار وبناء السلام، وإيصال صوتهم باحتياجاتهم وقضاياهم وتمكينهم من أن يصبحوا صناعا للتغيير في بلدانهم.
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وسلمت الملكة نور الحسين الدروع التكريمية لممثلي الجهات القائمة على المؤتمر، الذي انعقدت أعماله على مدى سبعة أيام تحت شعار «مهارات القرن الـ21 لثقافة السلام والازدهار»، وبمشاركة 110 من الشباب والفتيات تتراوح أعمارهم ما بين 13 -17 عاما يمثلون 14 دولة عربية وأجنبية تركزت محاوره حول التفكير الناقد والتعاون والاتصال والإبداع وحل المشكلات ترجمتها نتاج الجلسات الحوارية والعروض الفنية والثقافية.