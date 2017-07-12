ولد الشيخ: 14 مليوناً يعانون انعدام الأمن الغذائي و7 ملايين عرضة للمجاعة

صنعاء (د ب أ)

أكد إسماعيل ولد الشيخ، المبعوث الأممي إلى اليمن، أمس أن اليمن يواجه أزمات متعددة الوجوه والأبعاد.

وقال ولد الشيخ في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي عن الوضع في اليمن: «لا تشهد أزمة طارئة واحدة، إنما مجموعة أزمات متعددة الوجوه والأبعاد والتي تؤثر، لغاية اللحظة، على ما يزيد على 20 مليون شخص وتأثيرها سيبقى طويلا حتى بعد انتهاء الحرب»، إن الوضع في اليمن لا يزال حرجا جدا، وأن حدة الصراع تزداد يوما بعد يوم للعام الثالث على التوالي، وتتضاعف معها مأساوية الوضع الإنساني.

وأضاف ولد الشيخ إن وتيرة العمليات العسكرية ازدادت بين الأطراف المتنازعة في محافظات حجة ومأرب والجوف وتعز، إلى جانب خطورة الوضع الأمني جراء العمليات التي تشنها الجماعات المتطرفة في اليمن ومنها القاعدة.

وأوضح أنه على الرغم من حث الأطراف على ضرورة احترام القانون الدولي العام «إلا أن التعرض للمدنيين وللبنى التحتية لا يزال مستمرا وهذا غير مقبول لأي سبب كان، ومن الضروري الالتزام بالأعراف والقوانين الدولية». وأكد ولد الشيخ أن الحالة الإنسانية في اليمن مروّعة والشعب يعاني من الحرب والجوع والكوليرا الذي تفشى من جديد في المرحلة الأخيرة.