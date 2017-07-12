متعاملون: غالبية المستشفيات ترفض «الهوية» للعلاج

منى الحمودي (أبوظبي)

أكد متعاملون مع منشآت طبية حكومية وخاصة، أن ربط بطاقة الهوية بنظام التأمين الصحي لا يزال بحاجة إلى المزيد من التفعيل والتسهيل، وأكدوا أنهم لا يزالون يقدمون بطاقة التأمين الصحي «ثقة» و«ضمان» عند طلب الخدمات الصحية والطبية، على الرغم من إعلان الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» بأن بطاقة «الهوية» تغني عن تقديم أي من بطاقتي التأمين الصحي.

وقال المتعاملون: «إنهم يقدمون بطاقة التأمين الصحي «ثقة» أو «ضمان»، عوضاً عن الهوية في المستشفيات والمراكز الحكومية والخاصة، حيث إنهم لم يلمسوا أي تغيير بشأن الخدمة التي أعلنت عنها «ضمان»، ببدء استخدام مشتركي «ضمان» و»ثقة» بطاقة الهوية لدى مزودي الخدمات الطبية المشمولة ضمن شبكة «ضمان» على مستوى الدولة كبديل عن بطاقة التأمين الصحي، منذ شهر أبريل من العام الجاري». بينما أشار بعضهم إلى أن هناك عدداً قليلاً من المستشفيات التي تعتمد على بطاقة الهوية بديلاً عن التأمين الصحي، وأن الأمر يحتاج إلى المزيد من التفعيل والتوعية بهذه النقلة والثقافة.

وأوضحت المواطنة فاطمة عبد الله أن أغلب المراكز الصحية في القطاع الخاص، تقوم بطلب بطاقة التأمين «ثقة» فقط، وعند إبراز الهوية لهم يقولون إنهم ليسوا بحاجة لها. متسائلة عن طرق تفعيل هذه الخدمة في المراكز الصحية.

وقال المواطن عبد الله سالم النقبي: «إن أغلب المستشفيات لا تزال تطلب بطاقة «الهوية» مع التأمين الصحي في كل مراجعة طبية». لافتاً إلى أن هذا الإجراء لقي ترحيباً عند الإعلان عنه لما يوفره من راحة للمتعاملين بعدم احتياجهم لحمل بطاقة الهوية والتأمين الصحي في جميع الأوقات، والاكتفاء بإبراز الهوية.