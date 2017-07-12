دار الكتب في «أبوظبي للثقافة» تهدي إصداراتها لـ «الفجيرة للآثار»

أبوظبي (الاتحاد)

أهدت دار الكتب في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة 3 آلاف عنوان إلى مكتبة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار، في إطار ترسيخ التعاون بين المؤسسات، ودعم المكتبات في الدولة، وتعزيزاً لجهود الاستثمار في بناء الإنسان.

وتضم المجموعة المهداة عناوين مختارة من سلسلة «إصدارات» و«رواد المشرق العربي» وعناوين مترجمة من مشروع «كلمة» وهي تشمل مختلف العلوم والمعارف العامة، بما فيها الفنون والآداب والتاريخ والموروث والذاكرة الشفاهية والدراسات والموسوعات والروايات وإصدارات الشعر والبحوث وروائع الأدب العالمي.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب بالإنابة في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، في بيان صحفي صدر أمس: «يسعدنا التعاون مع مختلف المؤسسات في الدولة لدعم المجموعات المكتبية وتوفير المعرفة لطالبيها في كل مكان، ويأتي تعاوننا مع مكتبة هيئة الفجيرة للسياحة والآثار ليعزز مساعينا لتعميق علاقة الفرد بالكتاب والقراءة بشكل عام، ونشر وتعزيز ثقافة القراءة في جميع بيئات العمل، تماشياً مع خطط التنمية والتطوير التي تنتهجها الإمارة، والتي تستند في أساسها على الإنسان، وتهدف إلى بناء مستقبل أفضل له».

وتابع آل علي: «تعد هذه المبادرة تأكيداً على دعم دار الكتب المستمر لمكتبات المؤسسات الحكومية للاستفادة من إصدارات الهيئة بما يضيف بعداً جديداً إلى مبادراتنا الثقافية، وجذب المزيد من الاهتمام في هذا الصدد، والترويج للمبادرات الثقافية المتمحورة حول الكتاب وصناعته». وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وترجمةً لرؤيتها بأهمية توفير مصادر المعرفة في كل مكان ورفد المكتبات داخل الدولة وخارجها بإصدارات الهيئة القيمة.