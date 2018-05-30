«داعش» يتبنى الاعتداء الإرهابي في بلجيكا

لييج، بلجيكا (أ ف ب)
تبنى تنظيم «داعش» الإرهابي أمس الهجوم الذي أودى أمس الأول بحياة شرطيتين وطالب في مدينة لييج البلجيكية. وقال بيان للتنظيم إن منفذ هجوم مدينة لييج شرقي بلجيكا عنصر في «داعش».
وكان محققون في بلجيكا قد أعلنو أمس أنه يتم التعامل مع اعتداء يحمل طابع تنظيم «داعش»، وأسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص في مدينة لييج على أنه عمل «إرهابي». وشكل الاعتداء صدمة، حيث قام مهاجم مسلح بسكين بطعن شرطيتين مرات عدة، قبل أن يستخدم أسلحتهما النارية للإجهاز عليهما، في أسلوب روجت له بحسب المحققين تسجيلات مصورة نشرها «داعش» عبر الانترنت.
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وقال المتحدث باسم النيابة العامة الفدرالية إريك فان در سيبت في ايجاز صحفي في بروكسل: «إن الحقائق تشير إلى أن الاعتداء جريمة قتل إرهابية، ومحاولة قتل إرهابية».
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«الله أكبر» مرات عدة، والمعلومات الواردة من أمن الدولة التي تفيد أنه كان على اتصال بأشخاص تطرفوا».
وأكد المدعون أن أسلوب المهاجم المتمثل بالاعتداء على الشرطة واستخدام سلاحهم ضدهم هو أسلوب معروف لدى «داعش» الذي أعلن مسؤوليته عن اعتداءات دامية وقعت في بروكسل عام 2016.
وفي تسجيل فيديو، ظهر المشتبه فيه أثناء فراره من مدرسة اختبأ فيها، قبل أن تبدأ الشرطة إطلاق النار عليه بشكل كثيف، ويسقط أرضاً.