واشنطن ترفع الحظر الإلكتروني عن رحلات المغرب

الرباط (أ ف ب)

أجازت السلطات الأميركية مجددا اعتبارا من اليوم، استخدام الأجهزة الإلكترونية كالكمبيوترات المحمولة على متن الرحلات التابعة للخطوط الملكية المغربية بحسب ما أفادت مصادر من الشركة.

وأعلنت الخطوط الملكية المغربية في بيان نشر في الرباط أن الحظر الأميركي سيرفع من اليوم، وأكدت مجددا أنها تولي الأولوية القصوى لسلامة الركاب.

وفي مارس الماضي، أعلنت واشنطن حظرا على إدخال أجهزة الكمبيوتر المحمول وغيرها من الأجهزة الإلكترونية باستثناء الهواتف المحمولة إلى مقصورة ركاب طائرات 9 خطوط لديها رحلات مباشرة إلى الولايات المتحدة من 10 مطارات دولية في العالم العربي وتركيا. وفي أعقاب القرار الأميركي، أعلنت المملكة المتحدة حظرا مشابها يشمل تركيا وخمس دول عربية هي لبنان والأردن ومصر وتونس والسعودية.

وأعلنت شركة مصر للطيران أمس الأول، أنه «سيتم رفع الحظر الأميركي على الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الركاب في الرحلات المتجهة من مطار القاهرة إلى نيويورك».

وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في بيان «سيتم رفع الحظر على اصطحاب الركاب لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك «لمدة عام أو إلى أن يتم إصدار تعديل طارئ آخر، مع استمرار الحظر على رحلات لندن».