واشنطن ترفع الحظر الإلكتروني عن رحلات المغرب

الرباط (أ ف ب)
أجازت السلطات الأميركية مجددا اعتبارا من اليوم، استخدام الأجهزة الإلكترونية كالكمبيوترات المحمولة على متن الرحلات التابعة للخطوط الملكية المغربية بحسب ما أفادت مصادر من الشركة.
وأعلنت الخطوط الملكية المغربية في بيان نشر في الرباط أن الحظر الأميركي سيرفع من اليوم، وأكدت مجددا أنها تولي الأولوية القصوى لسلامة الركاب.
|
|
وأعلنت شركة مصر للطيران أمس الأول، أنه «سيتم رفع الحظر الأميركي على الأجهزة الإلكترونية داخل مقصورة الركاب في الرحلات المتجهة من مطار القاهرة إلى نيويورك».
وقال صفوت مسلم رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران في بيان «سيتم رفع الحظر على اصطحاب الركاب لأجهزة الكمبيوتر المحمول والأجهزة الإلكترونية الأخرى على متن رحلات مصر للطيران المتجهة إلى نيويورك «لمدة عام أو إلى أن يتم إصدار تعديل طارئ آخر، مع استمرار الحظر على رحلات لندن».