سجواني يشيد بالقطاع السياحي المتنامي في كرواتيا

دبي (الاتحاد)

استقبلت الرئيسة الكرواتية كوليندا جرابار كيتاروفيتش رئيس مجلس إدارة «داماك الدولية» حسين سجواني، بعد جولةٍ في البلاد زار فيها مدناً عدة على طول الساحل الأدرياتيكي الخلاّب في كرواتيا والتي تشهد حركة سياحية نشطة.

قال سجواني: «تشرفت بلقاء الرئيسة جرابار كيتاروفيتش، وأتيحت لنا الفرصة لمناقشة العديد من الفرص الاستثمارية في كرواتيا، والتي تمتاز بكونها وجهة سياحية تجذب السياح من كافة أنحاء العالم». وأضاف: «كرواتيا توفّر بيئة ملائمة للأعمال التجارية تجذب الشركات الأجنبية وتقدّم باقة واسعة من خيارات السفر تمثل بدورها آفاقاً استثمارية عديدة في قطاعات مختلفة مثل التنمية السكنية الساحلية والضيافة والترفيه والرياضة، فضلاً عن الخدمات المقدمة للزوار الوافدين.

استقبال كرواتيا لأعداد متزايدة من السياح يؤكّد جاذبيتها الكبيرة لشريحة واسعة من المسافرين وقدرتها على توفير تجارب فريدة لهم، فضلاً عن الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي المستقر الذي يشجع الاستثمار الأجنبي المباشر».

وتواصل شركة «داماك» استكشاف فرص التوسع في أكبر وأهم المدن ووجهات السفر في أوروبا، وذلك إثر نجاح مشروعها السكني «آيكون لندن وان» المكون من 50 طابقاً في المملكة المتحدة، والذي تم بيع أكثر من 45% منه حتى الآن.

ومن المقرر أن يصبح «آيكون لندن وان» أحد الوجهات الأكثر رقياً في لندن والبرج الأول في أوروبا الذي يتم تصميمه بالتعاون مع «فيرساتشي هوم».