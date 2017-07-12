دبي (الاتحاد)
استثمرت دبي للعقارات، نحو 10 ملايين درهم لتحسينات مخطط لها في مجمعها الشهير «رمرام» والذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي ضمن دبي لاند.
وقد منحت دبي للعقارات شركة الخليج لأنظمة الري والبستنة عقد إنشاء 450 من المواقف الجديدة والمفتوحة للزوار مجاناً داخل المجمع، وقد بدأت عمليات الإنشاء بالفعل ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى في سبتمبر المقبل على أن يتم إنجاز المرحلة الثانية في نوفمبر2017.
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وقال مسعود العور، رئيس الشؤون التجارية في دبي للعقارات:«إن الدعم المستمر لنمو المجتمعات المحلية هو من أهم أولوياتنا في دبي للعقارات. ولهذه الغاية، نخطط لاستثمار كبير في التطورات الاستراتيجية داخل مجتمعاتنا لضمان رفاهية وراحة السكان. وبدءاً من توفير مواقف إضافية إلى توسيع الطرقات المؤدية إلى المجمع، نحن نركز دائماً على تسريع وتيرة العمل وتحسين الأوضاع الحالية بشكل فوري من خلال التعاون الوثيق مع مختلف المقاولين ومزودي الخدمات».