دبي (الاتحاد)

استثمرت دبي للعقارات، نحو 10 ملايين درهم لتحسينات مخطط لها في مجمعها الشهير «رمرام» والذي يمتاز بموقعه الاستراتيجي ضمن دبي لاند.

وقد منحت دبي للعقارات شركة الخليج لأنظمة الري والبستنة عقد إنشاء 450 من المواقف الجديدة والمفتوحة للزوار مجاناً داخل المجمع، وقد بدأت عمليات الإنشاء بالفعل ومن المقرر تسليم المرحلة الأولى في سبتمبر المقبل على أن يتم إنجاز المرحلة الثانية في نوفمبر2017.

وتشمل تحسينات البنية التحتية في رمرام، توسيع الطرقات المؤدية إلى المجمع، مما سيخفف الازدحام المروري خلال ساعات الذروة، بينما تتولى شركة ويد آدمز للمقاولات أعمال توسعة الطرقات، ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الأولى من المشروع بحلول نوفمبر 2017. وبالإضافة إلى ذلك، يجري العمل على صيانة وتحديث حمام السباحة الذي يماثل في حجمه مسابح المنتجعات وهو ملائم للعائلات والأطفال، ومن المتوقع أن يبدأ تشغيله بحلول الربع الثالث من عام 2017.

وقال مسعود العور، رئيس الشؤون التجارية في دبي للعقارات:«إن الدعم المستمر لنمو المجتمعات المحلية هو من أهم أولوياتنا في دبي للعقارات. ولهذه الغاية، نخطط لاستثمار كبير في التطورات الاستراتيجية داخل مجتمعاتنا لضمان رفاهية وراحة السكان. وبدءاً من توفير مواقف إضافية إلى توسيع الطرقات المؤدية إلى المجمع، نحن نركز دائماً على تسريع وتيرة العمل وتحسين الأوضاع الحالية بشكل فوري من خلال التعاون الوثيق مع مختلف المقاولين ومزودي الخدمات».