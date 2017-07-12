860 مليون درهم تصرفات العقارات في دبي

دبي (الاتحاد)

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 860 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة أمس، تسجيل 177 مبايعة بقيمة 453 مليون درهم، منها 28 مبايعة للأراضي بقيمة 223 مليون درهم و149 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 230 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 59 مليون درهم في منطقة البدع، تليها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة المركاض، ثم مبايعة بقيمة 24 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة اليفره 2 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 8 مبايعة بقيمة 10 مليون درهم، وتلتها منطقة معيصم الأول بتسجيلها 4 مبايعة بقيمة 13 مليون درهم، وثالثة في نخلة جميرا بتسجيلها 3 مبايعة بقيمة 34 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم بمنطقة برج خليفة كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي، وأخيراً مبايعة بقيمة 4 ملايين درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 22 مبايعة بقيمة 29 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 18 مبايعة بقيمة 40 مليون درهم وثالثة في زعبيل الثانية بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 24 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 407 ملايين درهم منها 15 رهونات أراض بقيمة 347 مليون درهم و50 رهونات فلل وشقق بقيمة 60 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة المركز التجاري الثانية بقيمة 214 مليون درهم وأخرى في منطقة البدع بقيمة 61 مليون درهم.