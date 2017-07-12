«أدنوك للتوزيع» تفتتح محطة «سيح الصرم» في الفجيرة

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أدنوك للتوزيع» عن ارتفاع عدد محطات الخدمة التابعة لها إلى 460 محطة على مستوى الدولة، وذلك مع افتتاح محطة خدمة «سيح الصرم» في إمارة الفجيرة على امتداد شارع الشهداء باتجاه منطقة دبا الحصن، حيث يأتي افتتاح المحطة هذه مع سعي الشركة لتلبية الطلب المتزايد على منتجاتها وخدماتها عالية الجودة في مختلف مواقع دولة الإمارات، بحسب بيان أمس.

وتعتبر محطة خدمة سيح الصرم المحطة الأحدث ضمن شبكة محطات الشركة على مستوى دولة الإمارات، حيث حرصت الشركة على توظيف إمكاناتها وخبراتها كافة لتزويد المحطة بمرافق وخدمات تلبي احتياجات عملائها على أتم وجه، إذ زوّدت المحطة بـ 5 جزر و8 مضخات قادرة على تزويد 16 مركبة -بشكل متزامن- بمنتجات الوقود الثلاثة إي بلس 91، وخصوصي 95 وسوبر 98، إضافة إلى وقود الديزل الصديق للبيئة.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع: «نحرص في (أدنوك للتوزيع) بشكل دائم على رفع الكفاءة التشغيلية لشبكة محطاتنا من خلال استحداث المزيد من المرافق التي من شأنها دعم مسيرة التنمية في الدولة».

وأضاف الراشدي: «منذ مطلع عام 2017، كان عملاؤنا في مختلف مناطق دولة الإمارات على موعد مع افتتاح 14 محطة خدمة جديدة و10 محطات أدنوك اكسبرس في مختلف مناطق دولة الإمارات. وبافتتاح محطة خدمة سيح الصرم، يرتفع عدد محطاتنا في إمارة الفجيرة إلى 22 محطة خدمة. نحن فخورون بهذا الإنجاز، وسنواصل العمل جاهدين لمواصلة تعزيز تجربة عملائنا سواء على مستوى الخدمات والمنتجات عالية الجودة أو فيما يتعلق بالوجود الجغرافي».

وتقدم المحطة الجديدة إلى جانب المنتجات البترولية خدمات مصاحبة كخدمة التسوق من متجر «واحة أدنوك»، ومطاعم الوجبات السريعة، ومسجد، فيما يجري التنسيق لتزويد المحطة بجهاز للصراف الآلي.