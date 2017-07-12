80.5 جيجاوات ساعة الكهرباء المنتجة بأبوظبي خلال 2016

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ حجم إنتاج الكهرباء في إمارة أبوظبي خلال العام الماضي 80.527 جيجاوات ساعة، بزيادة 1% على عام 2015، فيما بلغت كميات المياه الصالحة للشرب 1.22 مليون لتر، بما يعادل 270.24 مليون جالون بريطاني، بحسب التقرير السنوي 2016 لمكتب التنظيم والرقابة أبوظبي الصادر أمس.

ويعتبر المكتب «الهيئة» التنظيمية المستقلة لقطاع المياه والصرف الصحي والكهرباء في إمارة أبوظبي فقط، وضمان استمرار توافر المياه الصالحة للاستهلاك البشري، والكهرباء اللازمة للاستخدام في المستشفيات ودور رعاية المعاقين والعجزة والمرضى من الواجبات الأساسية للمكتب.

ويعمل المكتب على فرض القوانين المتعلقة بالقطاع، من خلال ترخيص الأنشطة المنظمة والتي تشمل «توليد، ونقل، وتوزيع، وبيع الكهرباء، وتحلية ونقل وتوزيع وبيع المياه، وجمع ومعالجة الصرف الصحي، والتخلص من المياه المعاد تدويرها والمواد الصلبة الحيوية».

وقال معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد رئيس هيئة الطاقة في أبوظبي، رئيس مجلس إدارة مكتب التنظيم والرقابة بأبوظبي: «تولي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة اهتماماً كبيراً برفاهية مواطنيها والذي يتضّح جلياً من خلال رؤية 2021 ورؤية الإمارة 2030 والتي تُحدد مؤشرات البنية التحتية المستدامة مع الحفاظ على البيئة وضمان التوازن المثالي بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية».