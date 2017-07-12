«أبوظبي 5» جاهز لتحدي «إكس كات»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم فريق أبوظبي للزوارق السريعة معسكراً ناجحاً لتجربة زورق الإكس كات، والذي سيشارك به في بطولة العالم والتي ستقام أولى جولاتها في الصين أغسطس المقبل، وقام الجهاز الفني لإدارة الفريق بتجربة الزورق 5 ولأيام متواصلة على كاسر الأمواج في أبوظبي وبشكل مكثف حتى يكون جاهزاً للمنافسة والتحدي، والمشاركة في البطولة التي من المتوقع أن تصل جولاتها إلى أكثر من خمس وتقام بين شهري أغسطس وفبراير، وسيتم شحن الزورق إلى مدينة هيوكاوي الصينية نهاية هذا الأسبوع.

ويشارك زورق أبوظبي 5 بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، وهو ثنائي مخضرم صاحب صولات وجولات في هذه البطولة وله سجل كبير من الإنجازات والتفوق والألقاب باسم فريق أبوظبي.

وبدأ فريق أبوظبي سلسلة تجارب على الزورق ومحركاته على كورنيش أبوظبي، وذلك لكي يصل إلى أدائه الأفضل في الجولة الافتتاحية للبطولة، حيث أشرف الجهاز الفني وبعناية كبيرة على هذه التجارب، كما قام برصد تطور الزورق وإمكاناته العالية، وجاءت بعض التجارب لكي تقام في أجواء حارة جداً حيث تعمدت إدارة الفريق من ذلك لرصد التفاعل بين المحركات والزورق في هذه الأجواء واختبار أداء الزورق في ظروف مناسبة.

من جهته، أكد سالم الرميثي مدير عام نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية على النجاح الكبير للتجارب والإيجابيات التي تحققت طوال الأيام المخصصة لذلك، وشدد على أن الزورق في أفضل جاهزية من أجل المشاركة في البطولة وبدء المنافسة في الجولة الأولى للتحدي الكبير.

وقال: سيكون لنا تحضير قوي وإعداد من أجل مشاركة مميزة في البطولة العالمية، ونعد العدة ونجهز لكي يكون اسم أبوظبي دوماً في الأعلى والأفضل بشكل دائم سواء في هذه البطولة أو في بطولات أخرى.

وأضاف: قدمت لنا التجارب على الزورق الكثير من الفائدة، وأوضحت لنا نقاطاً فنية مهمة قبل انطلاق البطولة، مشيراً إلى أن المشاركة تأتي ترجمة لتوجيهات سمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي الدولي للرياضات البحرية، والذي يقدم الدعم الكبير للفريق وتوفير المعسكر الداخلي.

وتابع: المعسكر جاء بدعم من سموه وبتوجيهاته أيضاً بأن يكون الفريق في أفضل حالاته قبل المشاركة.

وأضاف: من المنتظر أن تستضيف الصين بين جولتين إلى أربع، وسيكون بقية الجولات في الإمارات، حيث من المتوقع أن تقام من جولة إلى اثنتين أيضاً، ويتوقع أن يكون عدد المشاركين كبيراً والمنافسة قوية.