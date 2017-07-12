سباق الأجيال في نصف نهائي «ويمبلدون»

لندن (أ ف ب)

تلتقي البريطانية جوهانا كونتا التي لم يسبق لها بلوغ نهائي إحدى بطولات الجراند سلام، اليوم مع الأميركية فينوس وليامس في نصف نهائي دورة ويمبلدون الإنجليزية «ثالث البطولات الأربع الكبرى» لكرة المضرب، والتي باتت أكبر لاعبة في دور الأربعة في البطولة منذ 23 عاماً.

وفي الجانب الآخر من نصف النهائي، تلعب الإسبانية موجوروتسا مع السلوفاكية ماجدالينا ريباريكوفا التي بلغت دور الأربعة لإحدى البطولات الأربع الكبرى للمرة الأولى في مسيرتها الاحترافية، وتأهلت موجوروتسا بفوزها على الأميركية كوكو فاندفيجه الرابعة والعشرين 6-3 و6-3، لتشهد مباراتي نصف النهائي معركة لسباق الأجيال.

وباتت فينوس وكونتا أكبر لاعبة منذ 23 عاماً وأول بريطانية منذ 39 عاماً توالياً تبلغان نصف نهائي البطولة الإنجليزية، فيما انتزعت التشيكية كارولينا بليسكوفا صدارة التصنيف العالمي من الألمانية أنجيليك كيربر. وفازت فينوس المصنفة عاشرة على اللاتفية يلينا أوستابنكو الثالثة عشرة 6-3 و7-5، وكونتا السادسة على الرومانية سيمونا هاليب الثانية 6-7 (2-7) و7-6 (7-5) و6-4.

وأصبحت وليامس (37 عاماً) أكبر لاعبة تبلغ دور الأربعة منذ مواطنتها من أصل تشيكوسلوفاكي مارتينا نافراتيلوفا عام 1994، علماً أن الأخيرة بلغت نهائي ذاك العام وخسرت أمام الإسبانية كونشيتا مارتينيز، فيما باتت كونتا أول بريطانية في دور الأربعة منذ 39 عاماً، وتحديداً منذ فيرجينيا وايد عام 1978.