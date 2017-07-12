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أبطال أوروبا في الدورة الصيفية الإعدادية بأميركا

«السوبر بول».. زواج التجارة وكرة القدم
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تاريخ النشر: الخميس 13 يوليو 2017

لوس أنجلوس (أ ف ب)

تستضيف الولايات المتحدة، اعتباراً من النصف الثاني من يوليو، دورة «كأس الأبطال الدولية» التي تجذب على طريقة «السوبر بول» الأميركي، أبرز أندية مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم للمشاركة في هذه الدورة الودية الإعدادية للموسم الجديد.

وحرص تشارلي ستيليتانو منظم هذه الدورة الذي يرغب في جعلها «أفضل دورة صيفية إعدادية للموسم الجديد في العالم»، على دعوة كبار القارة العجوز مثل ريال مدريد وبرشلونة الإسبانيين، وقطبي مدينة مانشستر الإنجليزية يونايتد وسيتي ومواطنهما توتنهام هوتسبر، وروما ويوفنتوس الإيطاليين، مؤكداً أن الدورة «زواج مثالي بين التجارة وكرة القدم».

وستكون ذروة هذا التجمع الكروي - التجاري، «كلاسيكو» ريال مدريد وبرشلونة في 29 يوليو على ملعب هارد روك في ميامي، حيث تراوحت أسعار التذاكر بين 250 و4500 دولار.

وهي المرة الأولى التي يلتقي فيها الفريقان خارج إسبانيا منذ عام 1982 عندما خاضا مباراة لم تلق الاهتمام نسبياً في فنزويلا.

وقال ستيليتانو رئيس شركة «ريلفنت سبورتس» التي تنظم الدورة: «ريال مدريد-برشلونة، إنها حقاً مباراة فريدة من نوعها». ... المزيد
     
 

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