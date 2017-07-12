الفيصلي يدافع عن لقب الأردن أمام اليرموك

عمان (أ ف ب)
يستهل الفيصلي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة الدوري الأردني لكرة القدم بمواجهة اليرموك الصاعد حديثاً، وذلك بموجب القرعة التي سحبت في البحر الميت.
ويلتقي الفيصلي وصيفه الجزيرة في المرحلة الثانية، على أن يواجه الوحدات في المرحلة الحادية عشرة.
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وأجرى الاتحاد أيضاً قرعة الدرع، فأوقعت شباب الأردن حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب الجزيرة ومنشية بني حسن وشباب العقبة الصاعد حديثاً، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الفيصلي الوصيف، البقعة، الحسين واليرموك، وجاء الوحدات في المجموعة الثالثة إلى جانب الرمثا والأهلي وذات راس.
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وتضم المجموعة الأولى: الرمثا، شباب الأردن والجزيرة، وتضم الثانية: الأهلي، البقعة والفيصلي، وتضم الثالثة: الوحدات، الحسين إربد واليرموك، وتضم المجموعة الرابعة: المنشية، ذات راس وشباب الأردن.