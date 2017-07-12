الفيصلي يدافع عن لقب الأردن أمام اليرموك

عمان (أ ف ب)

يستهل الفيصلي حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لمسابقة الدوري الأردني لكرة القدم بمواجهة اليرموك الصاعد حديثاً، وذلك بموجب القرعة التي سحبت في البحر الميت.

ويلتقي الفيصلي وصيفه الجزيرة في المرحلة الثانية، على أن يواجه الوحدات في المرحلة الحادية عشرة.

وتشهد المرحلة الأولى أيضاً مباريات الجزيرة مع شباب الأردن، والوحدات مع الرمثا، والبقعة مع الأهلي، والحسين إربد مع شباب العقبة، ومنشية بني حسن مع ذات راس.

وأجرى الاتحاد أيضاً قرعة الدرع، فأوقعت شباب الأردن حامل اللقب في المجموعة الأولى إلى جانب الجزيرة ومنشية بني حسن وشباب العقبة الصاعد حديثاً، بينما ضمت المجموعة الثانية فرق الفيصلي الوصيف، البقعة، الحسين واليرموك، وجاء الوحدات في المجموعة الثالثة إلى جانب الرمثا والأهلي وذات راس.

وتقام المسابقة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أبطال المجموعات الثلاث، إضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني إلى المربع الذهبي الذي يقام وفق خروج المغلوب. وتقام مسابقة كأس الأردن هذا الموسم بنظام جديد، حيث تم تقسيم الفرق المشاركة وعددها 12 على 4 مجموعات تلعب بنظام الدوري من مرحلة واحدة، ويتأهل أبطالها للدور نصف النهائي الذي سيقام بنظام خروج المغلوب من مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

وتضم المجموعة الأولى: الرمثا، شباب الأردن والجزيرة، وتضم الثانية: الأهلي، البقعة والفيصلي، وتضم الثالثة: الوحدات، الحسين إربد واليرموك، وتضم المجموعة الرابعة: المنشية، ذات راس وشباب الأردن.