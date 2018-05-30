الظاهري: العيد الحقيقي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد سالم الظاهري نائب رئيس اتحاد الجو جيتسو، أن الاستقبال يعتبر يوم عيد لأسرة الاتحاد، وأولياء أمور اللاعبين وأبنائهم، وتوجه الظاهري بالشكر لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على استقطاع جزء من وقته الثمين رغم مشاغله لاستقبال أبنائه الأبطال.

وأوضح «الاستقبال وسام على صدور الجميع، وحافز قوي لمواصلة العمل بجدية، بهدف الاستمرار في تطوير اللعبة، والارتقاء بها لوصول للعالمية»، مؤكداً أن الإنجازات التي تحققت في كأس العالم للصغار وبطولة أبوظبي العالمية للمحترفين دليل قاطع على أن العمل يسير في الاتجاه الصحيح، خاصة أن النسخة الأخيرة من بطولة أبوظبي العالمية وكأس العالم للصغار شهدت مشاركة نخبة من أهم النجوم من معظم الدول المتقدمة في الجو جيتسو، مما يعد فرصة ذهبية للاعبينا ولاعباتنا للاحتكاك واكتساب خبرات جديدة، ستسهم في تطوير مستوياتهم والارتقاء بها».

وتابع: برنامج جو جيتسو المدارس بدأ يؤتي ثماره من خلال تلك الإنجازات، ومع الاستمرارية وتطوير العمل في مراكز التدريب سيكون الحصاد أوفر لإبراز مواهب تكون قادرة على تحقيق المزيد من الميداليات الذهبية في المحافل الدولية.