صدارة ثنائية لـ «دولية صيف الشارقة للشطرنج»

الشارقة (الاتحاد)

أسفرت نتائج المرحلة الثالثة لبطولتي صيف الشارقة الثانية للمصنفين الدوليين تحت 1500، والبطولة الدولية المفتوحة لجميع الفئات والأعمار للشطرنج الكلاسيكي، اللتين ينظمهما نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، عن تصدر لاعبين برصيد 3 نقاط كاملة، وهم الدولي العراقي ضياء الصندوق والفلبيني المخضرم سان خوان دينيس، وحقق العراقي ضياء فوزه الثالث على حساب الدولي الفلبيني روكي بابالان، بينما فاز خوان دينيس بنقطته الثالثة على حساب السوري الدولي أيمن أبو غازي، ويأتي في المركز الثاني برصيد 2.5 نقطة 7 لاعبين، يتقدمهم بفارق كسر التعادل المصنف الأول على البطولة الدولي السوري عبد القادر ريس والذي تعادل في جولته الثالثة مع الدولي المصري رامز سمير، ويتساوى معه في النقاط الدولي الإماراتي سيف أحمد الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والدولي الهندي سانتوش بوروشوثامان، والدولي الفلبيني فرانسيس ايروين، والأرميني الشاب ادوارد هاكوبيان، والمصري الدولي رامز سمير، والدولي السوري محمد رافع.

ويلتقي في الجولة الرابعة، على الطاولة الأولى المتصدران العراقي ضياء الصندوق والفلبيني سان خوان دينيس، وعلى الطاولة الثانية الدولي الإماراتي سيف أحمد الزرعوني لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج مع الدولي السوري عبد القادر ريس، وعلى الطاولة الثالثة يلتقي الدولي الأرميني ادوارد هاكوبيان مع الدولي الفلبيني فرانسيس ايروين، وعلى الطاولة الرابعة يلتقي الدولي المصري رامز سمير مع الهندي سانتوش.

ويلتقي على الطاولة الخامسة الدولي السوري محمد رافع مع الدولي الفلبيني روكي بابالان، وعلى الطاولة السادسة يلتقي الدولي الفلبيني سان جوان دينيس مع مواطنه دانييلو ريس، وعلى الطاولة السادسة يلتقي الدولي اللبناني عبدو سوموف مع الدولي السوري أيمن أبو غازي، وعلى الطاولة السابعة يلتقي الهندي محمد فواز مع الفلسطيني المخضرم خليل حوسة، وعلى الطاولة الثامنة يلتقي الدولي الإماراتي أحمد راشد الحفيتي لاعب نادي الفجيرة مع الفلبيني دانيللو ريس، وعلى الطاولة التاسعة يلتقي الدولي الإماراتي سعيد طارق الطاهر لاعب نادي الشارقة مع الهندي سالفي أميت، وعلى الطاولة العاشرة تلتقي لاعبة المنتخب العراقي زينب الفياض مع الدولي اليوناني ايمانويل كوتسيفس.

وأسفرت نتائج الجولة الثالثة من بطولة المصنفين تحت 1500 عن تصدر 9 لاعبين برصيد 3 نقاط، وهم الناشئ عمر محمد الطاهر لاعب نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، ولاعبتا نادي فتيات الشارقة فاطمة سيف وحنان خليل، والأميركي محمد خضريان، والفلسطيني راجي صايل ولاعبو نادي الشارقة حمد بدر حوير، وغيث أحمد، وعبد العزيز صالح أحمد إكرام، والهندي جورج ماثيو، ولاعبة نادي فتيات الشارقة حنان خليل، وحلّ في المركز الثاني 3 لاعبين برصيد 2.5 نقطة، هم المصري وليد محمد سعيد، والأرميني فاليري هاكوبيان، ولاعبة نادي فتيات الشارقة منال حسين.