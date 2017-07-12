محمد حسن (دبي)

يواجه «فرونتيرسمان» منافسه «هوكبيل» لجودلفين للمرة الثانية على مسافة 2400 متر بـ «اللون الأزرق» في سباق برينس أوف ويلز ستيكس للفئة الثانية، الذي يمثل قمة فعاليات اليوم الأول من مهرجان جولاي في نيوماركت اليوم، وسبق للثنائي، الذي يدربه شارلي أبلبي، المشاركة على المسافة ذاتها بسباق كرونيشن كب للفئة الأولى في إبسوم داونز 2 يونيو الماضي، حيث استمات «فرونتيرسمان» بقوة، ليحتل المركز الثاني، متقدماً مركزاً واحداً عن «هوكبيل»،

وكان هذا المهر «فرونتيرسمان» البالغ من العمر أربع سنوات المنحدر من نسل الفحل «دبوي» قد سجل انتصاراً باهراً بسباق تكافؤ في نيوماركت، أما رفيقه ذو الأربع سنوات «هوكبيل»، الفائز بسباق إكليبس ستيكس للفئة الأولى في الموسم الماضي، فإنه يعود سريعاً للمنافسات بعد أن تراجع إلى المركز السادس بسباق جران بري دو سانت كلو للفئة الأولى على مسافة الميل ونصف الميل في سان كلو، بفرنسا 2 يوليو الماضي.

وقال شارلي أبلبي: «فرونتيرسمان» عاد من مشاركته بسباق كرونيشن كب بحالة جيدة، وظل يثير إعجابنا في التمارين خلال استعداداته لهذا السباق، وقد زودناه بغطاء الخد لمساعدته على التركيز، وتحدونا الآمال في أن يقدم عرضاً تنافسياً آخر جيداً.

وأضاف: «هوكبيل» خيّب الآمال في مشاركته الأخيرة بفرنسا، وربما يعود السبب في ذلك إلى ظروف السفر، وهو جواد له طبعه الخاص، كما أنه لم يؤد بمستوى جيد هناك أوائل هذا الموسم، كنا نرغب دائماً في منحه فترة استراحة، لكنه يتعافى من السباقات التي يخوضها بصورة طيبة، لذلك شعرنا بأنه من غير اللائق تفويت هذه الفرصة، لا سيما إذا هطلت الأمطار المتوقعة.