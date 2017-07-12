الحزن يخيم على «أصحاب الهمم» بعد وفـاة حيايي في الملعب

أسامة أحمد (لندن)

قررت بعثة منتخبنا الوطني لأصحاب الهمم استمرار مشاركة اللاعبين في بطولة العالم لألعاب القوى التي تنطلق مسابقاتها غداً رغم الحزن الذي ظل يخيم على جميع أعضائها بعد وفاة عبدالله حيايي في الملعب أثناء الحصة التدريبية استعداداً لخوض تحدي «المونديال».

وأوضح ماجد العصيمي نائب رئيس اتحاد المعاقين رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية أن «أصحاب الهمم» جنود في خدمة الوطن، حيث علمتنا القيادة الرشيدة أنه في حال سقوط جندي يكمل الباقون المهمة الوطنية، مشيراً إلى أن عزيمة جميع اللاعبين يجب أن تكون مضاعفة من أجل الوفاء لفقيد الوطن الغالي عبدالله حيايي، عليه الرحمة.

وقال: «قيادتنا الرشيدة وجميع المسؤولين على اتصال دائم مع البعثة بعد وفاة لاعب منتخبنا، خصوصاً أن الإمارات عودتنا على ألا تترك أبناءها في هذا الموقف الصعب والمنتخب مستمر في أداء مهامه الوطنية رغم الحزن العميق وكل العزاء لأسرته».

وأشار العصيمي إلى أن البعثة التزمت الصمت في انتظار نتائج التحقيق في وفاة لاعب «أصحاب الهمم» بعد أن تم إبلاغ أهله والجهات الرسمية بهذا المصاب الجلل، وطالب نائب رئيس اتحاد المعاقين الأجهزة الفنية المختلفة بالسير على البرنامج نفسه من أجل تحقيق الهدف الذي جاءت به البعثة من الدولة، مؤكداً أن الوطن يبقى الأغلى لتكملة المشوار في خدمته، خصوصاً أن الإمارات تفتخر باللاعب عبدالله حيايي والذي سيكون اسمه مخلداً في تاريخ الرياضة الإماراتية.