بيسيرو: أقود «فريقاً جديداً» بطموحات مختلفة

رضا سليم (الشارقة)

عقد اللواء سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة، اجتماعاً مع لاعبي فريق الكرة مساء أمس الأول، بغرفة ملابس اللاعبين، بحضور عبدالله العجلة رئيس شركة كرة القدم، والجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو، والجهاز الإداري بقيادة أحمد مبارك مدير الفريق وسعيد الكاس.

ونقل سالم الشامسي تحيات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وسمو ولي عهد الشارقة إلى اللاعبين والجهاز الفني، وقال: «نحن مقبلون على مرحلة جديدة في تاريخ النادي، وجميعاً نقف خلف الفريق في الموسم الجديد، وهذا اللقاء كان ضرورياً مع بدء التحضير للموسم الجديد، ومع تشكيل مجلس إدارة النادي، ونتطلع معكم إلى طموحات أكبر تليق باسم وتاريخ النادي العريق، ونشكر كل من ساندنا سواء من الشارقة أو الشعب، سواء مجالس الإدارات أو الإداريين والمدربين واللاعبين السابقين وأيضاً الحاليين، وتاريخ نادي الشارقة لا يخفى على أحد، ولكن وضع الفريق الآن ليس بحجم التطلعات في السنوات الأخيرة».

وأضاف: «تكاتف الجميع، سواء إداريين أو مدربين ولاعبين، سيضع الشارقة الجديد في المكان الصحيح الذي ننتظره جميعاً، ونتمنى التوفيق لرئيس الشركة عبدالله العجلة في مهمته الجديدة».

من جانبه، قال البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الفريق: «نقود نادياً جديداً في الموسم المقبل وتجربة مختلفة عن الموسم الماضي، وقد جرت العادة أن نبدأ التجهيز للموسم بالمجموعة التي نعرفها، إلا أن هذه المرة الوضع اختلف، حيث وضعنا عدداً من اللاعبين تحت المنظار لاختبارهم، واختيار ما يناسب الفريق في المرحلة المقبلة، ولدينا 40 لاعباً، وهناك عدد من اللاعبين لم ينضموا للتدريبات حتى الآن، وأمامنا 12 يوماً قبل التوجه إلى المعسكر الخارجي لإعلان قائمة الفريق الرئيسة، والتي تضم 30 لاعباً من بينهم 4 لاعبين أجانب، وهو ما يعني أن أمامنا خيارات كثيرة، كما أن الوضع اختلف عن الموسم الماضي بالنسبة للاعبين تحت 21 سنة، حيث يستطيع الفريق الاستعانة بأربعة لاعبين فقط».