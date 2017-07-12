نشأة المقدَّس

السحر والدين مشتركان في جذور بداياتهما وفي طبيعتهما، ولكن السحر سبق الدين واختلف عنه رغم أنه لم يفارقه، إذ يكاد السحر يهيمن على أغلب عصور ما قبل التاريخ الطويلة منذ عصور الباليوليت والميزوليت، وحين نشأ الدين بوضوح منذ النيوليت والكالكوليت تغيرت المعادلة وأصبح الدين مهيمناً والسحر خاضعاً للدين. أما في العصور التاريخية القديمة، بشكل خاص، فقد توارى السحر على هامش الدين لكنه ظلّ قوياً بتأثيره وتجلى في تيارات سحرية دينية، وأصبح مسؤولاً في كل أحقاب التاريخ عن التبدلات النوعية في الدين.
السحر والعرافة
وضع أستاذ الأنثروبولوجيا في جامعة كامبردج السير جيمس فريزر (1854- 1941) عمله الكبير (الغصن الذهبي) المؤلف من 13 مجلداً بآلاف الصفحات، والذي تناول فيه سحر الأقوام البدائية المعاصرة، والتي كانت تعيش قديماً، مع مقدمة نظرية حول السحر وعلاقته بالدين، ثم لخّص هذا العمل في مجلد واحدٍ.
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كان السحرُ أول أشكال العلاقة بين الإنسان والمقدّس، والمقدس في السحر هو القوة أو الطاقة السارية في الكون، ولذلك فهو أول قناةٍ للاتصال بين المقدّس والإنسان.. وتتضمن هذه القناة شحنات مُرسَلة من الإنسان إلى المقدّس (وهو ما نسميه بالسحر أو الطاقة المرسِلة) وشحنات مُستَلمة من المقدّس إلى الإنسان (وهو ما نسميه بالعرافة أو الطاقة المستلِمة).
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