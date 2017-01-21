احتجاز 4 مستوطنين اقتحموا قرية بالضفة

علاء مشهراوي، عبدالرحيم حسين (غزة، رام الله)

حاصر سكان قرية قصرة الفلسطينية شمال الضفة الغربية، امس، 4 مستوطنين مسلحين، ومنعوهم من الاعتداء على السكان فيها، قبل أن تتمكن قوات أمنية فلسطينية من تسليمهم للجانب الإسرائيلي.

وصد أهالي القرية المستوطنين الأربعة الذين دخلوا إلى القرية جنوبي مدينة نابلس، قادمين من مستوطنة «يايش كودش» القريبة من القرية.

وقال رئيس مجلس قروي قصره عبد العظيم الوادي لوكالة فرانس برس إن المستوطنين الأربعة دخلوا القرية ووقعت مواجهات بينهم وبين السكان، دون أن تتضح ظروف دخولهم والمواجهات.

وأضاف «حاصر سكان القرية المستوطنين، غير أن قوة أمنية فلسطينية تدخلت وتمكنت من السيطرة على المستوطنين، وتم التنسيق مع الارتباط العسكري الإسرائيلي وتم تسليمهم».

وأكد مسؤول أمني فلسطيني أن المستوطنين الأربعة كانوا مسلحين واطلقوا النار بالقرب من قرى مجاورة لقرية قصره.

وأضاف المسؤول «دخلت قوة من الجيش الإسرائيلي وأخلت المستوطنين الأربعة، الذين تم احتجازهم في مقر المجلس القروي».

وفي غضون ذلك، أقام ناشطون فلسطينيون قرية رمزية أطلقوا عليها اسم «قرية باب الشمس» ورفعوا عليها الإعلام الفلسطينية قرب مستوطنة معاليه أدوميم شرقي مدينة القدس المحتلة.

وقال ناشطون في المكان إنهم أرادوا إيصال رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية وإدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب، أن ضم مستوطنة معاليه أدوميم إلى إسرائيل مرفوض. وقد حاصر العشرات من جنود الاحتلال الإسرائيلي الخيام التي نصبها الناشطون في المكان. وقالت مصادر فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي اعتقل، ستة فلسطينيين لدى فضه بالقوة بمشاركة متضامني أجانب.