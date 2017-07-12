نصيحة بسيطة تضمن لك السعادة الزوجية للأبد!

بوسي ياسين (الاتحاد نت)

لا يخلو منزل من المشاكل والخلافات الزوجية، بعضها بسيط ، وبعضها معقد أو مزمن، لكن كيف يستطيع الزوجان صياغة أساليب معينة لتسوية خلافاتهما من دون أن تتطور أو تصبح أكثر خطورة على استمرار حياتهما.؟!

تقول الكاتبة الأميركية دينيس هيل، في مقال لها على موقع (لايف هاك): "عند المضي قدماً في زواجك ستواجه تحديات وعقبات. لا مفر منها. هناك الكثير من النظريات السائدة والتعاليم والمدارس الفكرية التي تتناول كيفية نجاح الزواج. وفي الحقيقة ليست هناك وصفة واحدة تؤدي إلى النعيم الزوجي. عليك أن تأخذ بعض المبادئ الأساسية والأساسية جدًا وتطويعها لتلبية احتياجاتك واحتياجات شريك حياتك».

وأضافت إن «أهم هذه المبادئ الأساسية هو: أن تقدم شريك حياتك على نفسك!» .. أي أحب لشرك حياتك ، ما تحبه لنفسك.

وتابعت: «إذا كان كل منكما يقدم الآخر على نفسه فلن يأتي أحدكما في المرتبة الثانية».