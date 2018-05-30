عبد الله النقبي: سعيد بالانضمام لشباب الأهلي دبي

منير رحومة (دبي)

عبر عبد الله النقبي لاعب شباب الأهلي دبي، بعد انتقاله رسمياً لأربعة مواسم مقبلة، عن سعادته الكبيرة بالانضمام إلى الكيان الرياضي الجديد، ورغبته القوية في بذل كل الجهد والعمل من أجل خدمة فريقه الجديد، وتحقيق أهدافه وطموحاته، موجهاً الشكر إلى إدارة نادي شباب الأهلي على ثقتهم فيه، وذلك بعد أن جرت المفاوضات في ظروف إيجابية، وانتهت بحسم الصفقة، وبداية مرحلة جديدة في مسيرته الكروية.

وأشاد النقبي عبر حسابه على تويتر بإدارة نادي الظفرة لتسهيل خروجه وأيضاً لدعمهم له، موجهاً التحية إلى جمهور الظفرة وزملائه اللاعبين بالفريق على الفترة التي قضاها معهم. أما فيما يخص تجربته مع الوصل الموسم الماضي، فقال:«لن أنسى أيامي فيه، كانت جميلة ومن أجمل الأيام في مسيرتي الكروية. ونادي الوصل لن أوفيك حقك، ومكانكم في القلب وما راح أنساكم، شكراً جمهور الذهب». ويذكر أن أربعة أندية كانت ترغب في التعاقد مع عبد الله النقبي هي الوصل بعد انتهاء الإعارة من الظفرة، والنصر، والشارقة، بالإضافة إلى شباب الأهلي دبي، إلا أن اللاعب اختار الكيان الرياضي الجديد، لخوض تجربة جديدة، خاصة أن إدارة الفرسان تسعى جاهدة إلى تعزيز الصفوف بنخبة من اللاعبين المميزين على غرار أحمد العطاس القادم من الجزيرة في صفقة انتقال حر، بالإضافة إلى التعاقد مع أجانب جدد يملكون مؤهلات وإمكانيات عالية تساعد الفريق على العودة بقوة للمنافسة على الألقاب والبطولات.

ولعب النقبي خلال الموسم الماضي 22 مباراة مع فريقه السابق الوصل، وقدم أداء لافتاً في خط الوسط، الأمر الذي جعل العديد من الأندية ترغب في ضمه والاستفادة من إمكانياته الكبيرة، علماً أن اللاعب بدأ مشواره في المراحل السنية مع نادي الخليج، قبل أن ينضم إلى صفوف الظفرة، ويبدأ مسيرته في دوري الأضواء بصفوف الفريق الأول للظفرة.