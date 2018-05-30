أكد أن خياراته مفتوحة سالم سلطان ينتظر قرار الوحدة



تاريخ النشر: الخميس 31 مايو 2018 محمد سيد أحمد (أبوظبي) أكد المدافع سالم سلطان لاعب الوحدة، أن ناديه أبلغه بوجود طلب من نادي الجزيرة لانتقاله إلى الأخير الذي بدوره بادر بالاتصال به، لكن اللاعب لم يعط رداً وطلب مهلة لاتخاذ القرار، حيث كشف أنه في انتظار قرار ناديه الوحدة باستمراره مع الفريق حتى نهاية عقده في صيف 2020، أو إلغاء العقد ليكون لاعباً حراً ويختار الجهة التي يرى أنها الأنسب له. وقال سالم سلطان: تلقيت اتصالاً من الجزيرة بموافقة الوحدة، ولم أتخذ قراراً، سواء بالموافقة أو الرفض، حيث طلبت مهلة للتفكير، وأنا في انتظار قرار نادي الوحدة، بالاستمرار حتى نهاية العقد، أو فسخ العقد لتكون أمامي فرصة الاختيار كلاعب حر في الانتقال للوجهة التي أختارها وأراها مناسبة لي. وأضاف: أياً كان القرار الذي يتخذه نادي الوحدة فأنا أرحب به فإن رأى استمراري فأنا رهن الإشارة، وإذا رأى إنهاء تعاقدي معه، فلدي عدد من العروض لأندية بدوري الخليج العربي، وسأختار الوجهة التي أريدها، لأنني في هذه الحالة أريد أن أختار بنفسي لمن سألعب في حال غادرت الوحدة. يذكر أن الوحدة الذي طلب من جاره الجزيرة انتقال محمد عايض، وتمت الموافقة على ذلك، تلقى بالمقابل طلباً من الجزيرة لضم سالم سلطان، الذي وضع خيارين أمام ناديه، فإما الاستمرار أو فسخ العقد. يذكر أن الوحدة أكمل انتقال حسين عباس مدافع النصر في صفقة تبادلية شملت محمد العكبري مهاجم العنابي الذي انتقل إلى العميد، واقترب من إنهاء إجراءات انتقال محمد عايض.