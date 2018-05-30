دبي (الاتحاد)

شهدت قاعة الشيخ سعيد بن حمدان بنادي دبي للشطرنج والثقافة، منافسات بطولة كأس دبي لفرق الشطرنج السريع 2018 في دورتها السابعة، وهي البطولة ينظمها النادي سنوياً ضمن فعالياته في شهر رمضان الكريم، بمشاركة 42 فريقاً من أندية الشطرنج بالدولة وأندية الجاليات المقيمة. وبلغ مجموع اللاعبين واللاعبات في البطولة 108 لاعبين ولاعبات من 19 دولة، وأقيمت البطولة على النظام السويسري من (9) جولات، وزمن المباراة 3 دقائق لكل لاعب مع إضافة ثانيتين عن كل نقلة اعتباراً من النقلة الأولى، ويضم كل فريق 3 لاعبين، اثنان أساسيان ولاعب واحد احتياط، وتقام المباراة على طاولتين، ويحصل الفريق الفائز على نقطتين، والفريق المتعادل على نقطة واحدة. وتمكن فريق الأساتذة الكبار، الذي يمثله الأساتذة الكبار سالم عبد الرحمن من الامارات والروسي لاندا كونستاتين والارميني جابريل سركسيان من الفوز بكأس البطولة، بعد من تمكنه من الفوز في الجولة الاخيرة على فريق بلاي ستيشن الذي مثله الاستاذ الدولي الاماراتي إبراهيم سلطان، والدولي السوري عبدالقادر الريس. وبعد نهاية الجولة التاسعة والاخيرة قام أحمد خليفة آل ثاني نائب رئيس نادي دبي للشطرنج ونجيب صالح رئيس الجهاز بالنادي بتكريم الفرق الفائزة، حيث توج فريق الأساتذة الكبار جائزة المركز الأول، وجاء فريق (كش مات) والذي يمثله الأستاذ الدولي الكبير الاسباني فيكتور مسكلينكو والأستاذ الدولي المصري فؤاد الطاهر في المركز الثاني، بعد فوزه في الجولة الأخيرة على فريق (فاليرس فيوركس الذي يمثله الأستاذ الدولي الكبير الكوبي والتر برنسيبا والأستاذ الدولي التونسي كمال النجيلي.