«تيسلا» ذاتية القيادة تصطدم بسيارة شرطة في كاليفورنيا

سان فرانسيسكو (أ ف ب)
ارتطمت سيارة «تيسلا» كانت تسير بنظام قيادة شبه ذاتية في الولايات المتحدة بسيارة شرطة متوقفة في حادث غير خطر إلا أنه يأتي في خضم تحقيق حول برمجية «اوتوبايلوت».
وأوضحت الشرطة في لاجونا بيتش جنوب لوس انجلوس في غرب الولايات المتحدة في تغريدة «الشرطي لم يكن في السيارة وأصيب سائق سيارة تيسلا بجروح طفيفة». ورافقت التغريدة بصور للسيارتين المتضررتين.
|
وقالت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، «عندما يستعين السائقون بنظام أوتوبايلوت يذكرهم النظام بانتظام أنه ينبغي عليهم الإبقاء على أياديهم على المقود والمحافظة على السيطرة على السيارة طوال الوقت».
|
وقد فتح تحقيق بحادث آخر تسببت به سيارة «تيسلا» تعمل بنظام «اوتو بايلوت» وأدى إلى سقوط قتيل في كاليفورنيا في مارس.