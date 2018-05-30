«تيسلا» ذاتية القيادة تصطدم بسيارة شرطة في كاليفورنيا

سان فرانسيسكو (أ ف ب)

ارتطمت سيارة «تيسلا» كانت تسير بنظام قيادة شبه ذاتية في الولايات المتحدة بسيارة شرطة متوقفة في حادث غير خطر إلا أنه يأتي في خضم تحقيق حول برمجية «اوتوبايلوت».

وأوضحت الشرطة في لاجونا بيتش جنوب لوس انجلوس في غرب الولايات المتحدة في تغريدة «الشرطي لم يكن في السيارة وأصيب سائق سيارة تيسلا بجروح طفيفة». ورافقت التغريدة بصور للسيارتين المتضررتين.

وكانت السيارة تسير بموجب نظام «اوتوبايلوت»، وهو برمجية تقدمها «تيسلا» على أنها نظام للمساعدة على القيادة وليس للقيادة الذاتية.

وقالت الشركة المصنعة للسيارات الكهربائية، «عندما يستعين السائقون بنظام أوتوبايلوت يذكرهم النظام بانتظام أنه ينبغي عليهم الإبقاء على أياديهم على المقود والمحافظة على السيطرة على السيارة طوال الوقت».

وتؤكد «تيسلا» على الدوام أن برمجيتها هذه لا تجعل سياراتها معصومة عن الخطأ، مشيرة إلى أن «اوتوبايلوت» موجه للسير على الطرقات السريعة مع فاصل بين المسلكين.

وقد فتح تحقيق بحادث آخر تسببت به سيارة «تيسلا» تعمل بنظام «اوتو بايلوت» وأدى إلى سقوط قتيل في كاليفورنيا في مارس.