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إعلان القائمة النهائية منتصف يونيو

ترامب ماضٍ في فرض التعريفات الجمركية على الصين
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تاريخ النشر: الخميس 31 مايو 2018

شريف عادل (واشنطن)

في خطوة معاكسة لتطورات الأحداث خلال الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه عازمٌ على المضي قدماً في قراره فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25%، على ما قيمته 50 مليار دولار من واردات بلاده من الصين، ما ينذر باشتعال الحرب التجارية بين البلدين من جديد، ويمثل ضغطاً على الصين في المباحثات المقرر عقدها هذا الأسبوع في العاصمة الصينية بكين.

وقال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء في بيان، إنه سيتم إعلان القائمة النهائية التي تطبق عليها التعريفات الجديدة بحلول منتصف يونيو 2018، على أن يتم تطبيقها فعلياً «بعد ذلك بوقت قصير».

وأكد البيت الأبيض أيضاً أنه سيعلن قيوداً جديدة على الاستثمارات الصينية، للحيلولة دون نقلها للتكنولوجيا الأميركية، في نهاية الشهر نفسه.

وردت وزارة التجارة الصينية بإعلانها أنها ستدافع عن «مصالحها الوطنية»، كما وصفت الخطوة الأميركية بأنها غير متوقعة. وجاءت التطورات الأخيرة بعد أقل من أسبوع من إعلان ستيفن منوشن وزير الخزانة الأميركي تعليق تطبيق التعريفات الجديدة لحين الانتهاء من المفاوضات.

ورغم محاولة الطرف الصيني التظاهر بحسن النية وتقديم التنازلات، فإن الواقع يقول غير ذلك. ففي الأسبوع الماضي حاول الأميركيون الحصول على تعهد من الصينيين بشراء منتجات أميركية إضافية تقدر بنحو 200 مليار دولار، لتخفيف العجز التجاري الأميركي مع الصين، الذي وصل العام الماضي إلى نحو 375 مليار دولار، إلا أن الصينيين رفضوا الالتزام بقيمة محددة واكتفوا بالتعهد بزيادة وارداتهم من المنتجات الزراعية ولحم الخنزير الأميركيين. ... المزيد
     
 

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