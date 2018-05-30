ترامب ماضٍ في فرض التعريفات الجمركية على الصين

شريف عادل (واشنطن)

في خطوة معاكسة لتطورات الأحداث خلال الأسبوع الماضي، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه عازمٌ على المضي قدماً في قراره فرض تعريفات جمركية جديدة بنسبة 25%، على ما قيمته 50 مليار دولار من واردات بلاده من الصين، ما ينذر باشتعال الحرب التجارية بين البلدين من جديد، ويمثل ضغطاً على الصين في المباحثات المقرر عقدها هذا الأسبوع في العاصمة الصينية بكين.

وقال البيت الأبيض، يوم الثلاثاء في بيان، إنه سيتم إعلان القائمة النهائية التي تطبق عليها التعريفات الجديدة بحلول منتصف يونيو 2018، على أن يتم تطبيقها فعلياً «بعد ذلك بوقت قصير».

وأكد البيت الأبيض أيضاً أنه سيعلن قيوداً جديدة على الاستثمارات الصينية، للحيلولة دون نقلها للتكنولوجيا الأميركية، في نهاية الشهر نفسه.

وردت وزارة التجارة الصينية بإعلانها أنها ستدافع عن «مصالحها الوطنية»، كما وصفت الخطوة الأميركية بأنها غير متوقعة. وجاءت التطورات الأخيرة بعد أقل من أسبوع من إعلان ستيفن منوشن وزير الخزانة الأميركي تعليق تطبيق التعريفات الجديدة لحين الانتهاء من المفاوضات.