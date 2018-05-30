«الأوراق المالية» تصدر قراراً بتنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني بالدولة

حاتم فاروق (أبوظبي)

أصدر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع برئاسة المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، قراراً يحمل رقم ( 18/‏ر.م) لسنة 2018 بشأن تنظيم ترخيص وكالات التصنيف الائتماني، والذي جاء في 19 مادة، على أن يعمل به بعد 30 يوماً تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونصت المادة الثانية من القرار على عدم إجازة مزاولة نشاط التصنيف الائتماني في الدولة إلا من خلال وكالة التصنيف، وبعد الحصول على ترخيص من الهيئة، على أن تسري أحكام القرار على جميع ما يتعلق بمزاولة نشاط التصنيف الائتماني داخل الدولة.

وفيما يتعلق بشروط ترخيص مزاولة نشاط التصنيف الائتماني بالدولة، أكد القرار أن يكون طالب الترخيص شركة مؤسسة داخل الدولة - وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية - أو فرع شركة أجنبية بشرط أن تكون الشركة الأم تمارس ذات النشاط، وخاضعة لإشراف سلطة رقابية مثيلة للهيئة، إلى جانب الحصول على عدم ممانعة من مصرف الإمارات المركزي، أو هيئة التأمين حال خضوع طالب الترخيص لأي منهما.

وأكد القرار ضرورة أن يكون غرض الشركة أو الفرع أو أحد أغراضه نشاط التصنيف الائتماني، ويكون عقد الشركة موثقاً أمام الجهات الرسمية، وألا يقل رأس المال المدفوع عن مبلغ (2) مليون درهم، مع سداد رسم الترخيص وقدره 20000 درهم، فضلاً عن توفير الكادر الفني والإداري اللازم لمزاولة النشاط وفقاً للضوابط التنظيمية للأنشطة والخدمات المالية الصادرة عن الهيئة بشأن متطلبات النشاط، ومتطلبات اعتماد بعض الوظائف.