«اقتصادية رأس الخيمة» تسمح بترخيص «مراكز الأعمال»

رأس الخيمة (الاتحاد)
أعلنت اقتصادية رأس الخيمة إتاحتها ترخيص «مراكز الأعمال» في الإمارة، في إطار عدة مبادرات قامت بها مؤخراً من أجل العمل على تحسين بيئة الأعمال، من خلال تقديم خدمات متميزة للمستثمرين تعمل على تخفيض الإجراءات وتقليص تكلفة ممارسة الأعمال.
وقال محمد المحمود، نائب المدير العام للدائرة بالوكالة، في بيان أمس، إن مراكز الأعمال هي عبارة عن مكتب بمساحة معينة كبيرة يصلح تقسيمه من الداخل إلى مساحات مفتوحة، أو شبه مغلقة، أو مغلقة بالكامل، أو مقطعة من الداخل بفواصل توفر الخصوصية، بما يسمح بتأجيرها كمكاتب إدارية ووحدات عمل وغرف اجتماعات، مع تقديم جميع خدمات السكرتارية وتوفير الدعم الإداري والمساندة للعملاء بكافة متطلبات الدعم وخدمات الاتصال السلكية واللاسلكية والمعدات المكتبية.
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ومن الشروط الأخرى، أن ينحصر الشكل القانوني للمركز في (مؤسسة فردية – ذ م م). أما الأشكال القانونية الممكن ترخيصها ضمن المركز فتنحصر فيما يلي: (مؤسسة فردية – شركة ذات مسؤولية محدودة – شركة ذات الشخص الواحد – المواطن وكيل خدمات – شركة أعمال مدنية) وغيرها من الضوابط والاشتراطات التي تكفل تطبيق المبادرة على أرض الواقع بما يحقق الأهداف المرجوة منها.
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وفي الختام أعرب المحمود عن أمله في أن تسهم هذه المبادرة في تشجيع المواطنين على ممارسة الأعمال في مختلف الأنشطة الاقتصادية، والعمل على توظيف إمكانياتهم وقدراتهم بما يسهم في رفع المساهمة الوطنية في التنمية الاقتصادية.