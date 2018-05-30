كندا وجهة صيفية جاذبة للسياح الإماراتيين بعد قرار إلغاء التأشيرة

رشا طبيلة (أبوظبي)
توقع مديرو مكاتب سفر وسياحة وخبراء أن يرتفع الطلب من المواطنين على السفر إلى كندا بين 20 إلى 30% بعد إصدار قرار إعفائهم من التأشيرة، لا سيما للموسم الصيفي حيث تعد وجهة صيفية جاذبة لاعتدال طقسها.
وكانت كندا أعلنت أول أمس إعفاء مواطني دولة الإمارات من متطلبات تأشيرة الدخول إليها، وذلك اعتباراً من تاريخ 5 يونيو 2018، حيث لن يحتاج المواطنون الإماراتيون إلى استخراج تأشيرة دخول للسفر إلى كندا للإقامة لفترة قصيرة «تصل لمدة ستة أشهر» أو لأغراض الأعمال أو زيارة العائلة أو الأصدقاء أو السياحة، ويحتاج المواطنون الإماراتيون مثلهم مثل غيرهم من المسافرين المعفيين من تأشيرة الدخول إلى الحصول على تصريح سفر إلكتروني «eTA» للسفر إلى كندا أو المرور عبر أي مطار كندي.
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وأضاف «نبدأ بإعداد خطط ترويجية وحزم خاصة للمواطنين للسفر إلى كندا».
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