«الاقتصاد»: لم نتلق شكاوى من مستهلكي الفجيرة

السيد حسن (الفجيرة)

قال الدكتور هاشم النعيمي، مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، إن الوزارة لم تتلق شكاوى من مستهلكين في جميع الأسواق التي زارها أمس بالفجيرة، مؤكداً توافر جميع السلع في منافذ البيع. جاء ذلك خلال جوله تفقدية قام بها في أسواق الفجيرة والمنطقة الشرقية، بحضور عبدالرحمن بن نمرود رئيس وحدة الرقابة وحماية المستهلك بمكتب وزارة الاقتصاد بالفجيرة. وأضاف أن الأسواق في إمارة الفجيرة ومدن المنطقة الشرقية في الشارقة، تشهد وفرة في جميع السلع والمواد الغذائية الاستراتيجية والحيوية، وكذلك الخضراوات والفواكه والأسماك. وأكد النعيمي أن وزارة الاقتصاد بالتعاون مع بلدية الفجيرة، لم يغلقا أو يخالفا أو يحذرا أياً من المحال التجارية، خاصة منافذ البيع الكبيرة والمحال الصغيرة بالسوق، خلال الفترة الماضية من شهر رمضان، نظراً لالتزام تلك المنافذ والمحال بالأسعار المتفق عليها وفق فواتير الشراء والبيع.

وأشار إلى أن جميع السلع متوفرة في الأسواق، ولا يوجد نقص واحد في أي سلعة مهما كانت، وأن عمليات البيع والشراء تتم بمرونة تامة ولا توجد شكاوى، كما تقوم منافذ البيع الكبرى بتطبيق ما تم الاتفاق عليه من بيع السلال الرمضانية بأسعار مخفضة، حيث تباع 3500 سلعة حالياً في أسواق الفجيرة بشكل مخفض ومقبول من جميع المستهلكين.