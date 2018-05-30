الولايات المتحدة تثير مخاوف قطاع الصناعة الألماني

برلين (د ب أ)

أظهر استطلاع أن المخاطر العالية مثل النزاع التجاري المستمر بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تتسبب في مخاوف للصناعة الألمانية، التي تعتمد بصورة كبيرة على الصادرات.

وأظهر استطلاع صادر عن اتحاد الغرف الألمانية للصناعة والتجارة ونشر أمس أن توقعات التصدير من الشركات الألمانية شهدت انخفاضاً ملحوظاً.

وأظهر الاستطلاع أن عددا أقل من الشركات تتوقع أن تكون قادرة على تحقيق المزيد من النمو في أعمالها.

ودفع الاستطلاع الاتحاد إلى إعلان خفض توقعاتها لنمو الاقتصاد الألماني لهذا العام من 2.7% إلى 2.2%. وتحدث مارتين فانسليبن مدير الاتحاد في برلين أمس عن «تضارب الإشارات القادمة من الخارج، وتزايد حالة عدم اليقين».وتجدر الإشارة إلى أن توقعات الاتحاد السابقة للنمو في 2018 كانت أكثر تفاؤلاً من الحكومة والمعاهد البحثية الأخرى.

وأشار الاتحاد إلى أن العوائق التجارية تشهد تزايدا منذ فترة، كما أن النزعة الحمائية أخذت بعداً جديداً مع زيادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للتعريفات الجمركية على منتجات بعينها مثل الألومنيوم والصلب.